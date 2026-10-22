Obras na Estação da Lapa são adiadas para segunda-feira (26); veja mudanças nas linhas de ônibus

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:55
As obras para recuperação do piso de circulação dos ônibus no subsolo da Estação da Lapa, em Salvador, terão início na próxima segunda-feira (26). A Secretaria de Mobilidade (Semob) adiou as intervenções, inicialmente previstas para sábado (24), para evitar transtornos aos passageiros durante o segundo turno das eleições, que acontece neste domingo (25).
Com a mudança, as linhas de ônibus que operam na plataforma F, localizada no subsolo, passarão a realizar embarque e desembarque no térreo da estação. Os pontos serão distribuídos entre as plataformas A, C e D e estarão sinalizados para orientar os usuários durante o período de obras.
Agentes da Semob, prepostos da Integra e da Mobilapa estarão no terminal para auxiliar na organização da operação e orientar motoristas e passageiros sobre as alterações.
Os serviços serão executados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), órgão municipal responsável por obras e serviços de infraestrutura, a pedido da Semob.
Estação da Lapa
Confira a distribuição das linhas durante as obras
Plataforma A
0137 – LB2 Barra Avenida/Barra
Plataforma C
0136 – LB1 Chame-Chame
0145 – Itapuã/Praia do Flamengo
0903 – Boca do Rio
0138 – LB3 Garibaldi/Ondina
Plataforma D
0101 – Graça
0142 – Vale do Canela
0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)
0141 – Federação/HGE