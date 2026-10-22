TRANSPORTE

Obras na Estação da Lapa são adiadas para segunda-feira (26); veja mudanças nas linhas de ônibus

Intervenções no piso da área de circulação dos coletivos foram adiadas para não prejudicar o deslocamento dos passageiros durante o segundo turno das eleições

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:55

Mudanças serão no subsolo da Estação da Lapa Crédito: Max Haack/Agecom

As obras para recuperação do piso de circulação dos ônibus no subsolo da Estação da Lapa, em Salvador, terão início na próxima segunda-feira (26). A Secretaria de Mobilidade (Semob) adiou as intervenções, inicialmente previstas para sábado (24), para evitar transtornos aos passageiros durante o segundo turno das eleições, que acontece neste domingo (25).

Com a mudança, as linhas de ônibus que operam na plataforma F, localizada no subsolo, passarão a realizar embarque e desembarque no térreo da estação. Os pontos serão distribuídos entre as plataformas A, C e D e estarão sinalizados para orientar os usuários durante o período de obras.

Agentes da Semob, prepostos da Integra e da Mobilapa estarão no terminal para auxiliar na organização da operação e orientar motoristas e passageiros sobre as alterações.

Os serviços serão executados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), órgão municipal responsável por obras e serviços de infraestrutura, a pedido da Semob.

Estação da Lapa 1 de 16

Confira a distribuição das linhas durante as obras

Plataforma A

0137 – LB2 Barra Avenida/Barra

Plataforma C

0136 – LB1 Chame-Chame

0145 – Itapuã/Praia do Flamengo

0903 – Boca do Rio

0138 – LB3 Garibaldi/Ondina

Plataforma D

0101 – Graça

0142 – Vale do Canela

0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)