CRIME

Obsessão, ameaças e feminicídio: a morte da adolescente esfaqueada por um homem que a perseguiu por cinco anos em Salvador

Cíntia Cardoso foi surpreendida na rua por homem de 47 anos que rondava sua escola e a persegua por anos

Wendel de Novais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:09

Cintia foi morta a facadas por Josevaldo Crédito: Reprodução

O assassinato de Cíntia Cardoso Pinheiro, de 14 anos, em setembro de 2011, ficou marcado na história criminal de Salvador pela violência do ataque e, principalmente, pelo longo período de perseguição que antecedeu a morte da adolescente. Josevaldo Barreto da Silva, conhecido como “Secão”, tinha 47 anos quando matou a garota a facadas em uma rua do bairro de San Martin. Segundo relatos reunidos pela investigação, ele nutria uma obsessão pela adolescente havia anos e não aceitava a falta de reciprocidade.

Cíntia foi surpreendida por Josevaldo enquanto procurava um celular com crédito para fazer uma ligação. O homem a dominou e desferiu golpes de faca contra as costas e a barriga. Mesmo gravemente ferida, a adolescente ainda conseguiu pedir socorro e falar com a mãe. Josevaldo fugiu, tentou tirar a própria vida e acabou preso após receber atendimento médico. O caso, que inicialmente foi tratado como um homicídio seguido de tentativa de suicídio, posteriormente ganhou novos contornos na Justiça, com a acusação de que ele também tentou matar uma mulher que tentou socorrer Cíntia.

Cintia foi morta a facadas por Josevaldo 1 de 4

Uma perseguição que durava anos

A história começou de maneira aparentemente banal. Segundo relatos publicados pelo CORREIO na época, ele conhecia a família da adolescente e teria desenvolvido interesse pela garota anos antes do crime. Uma colega de escola contou que a fixação teria começado cerca de cinco anos antes, quando Josevaldo quis batizar Cíntia. O desejo não foi aceito pela adolescente nem pelo pai.

A partir daí, o comportamento de Josevaldo teria se tornado cada vez mais insistente. Quando Cíntia visitava o pai, que morava na Liberdade, região onde o homem também residia, ele permanecia observando a garota. A perseguição não se limitava às visitas familiares. Amigos e vizinhos relataram que Josevaldo era visto rondando locais frequentados pela adolescente, inclusive o Colégio Estadual Carneiro Ribeiro Filho, na Soledade, onde ela estudava.

Um dos vizinhos, José Carlos Leite, afirmou que o homem chegou a se aproximar de uma vizinha da família como forma de permanecer próximo da casa de Cíntia. Em uma ocasião, segundo o relato, Josevaldo teria sido visto escondido atrás de um poste, observando fixamente a residência da adolescente.

Obsessão sem fim

Nas semanas anteriores ao assassinato, a situação teria se agravado. Segundo os relatos de vizinhos, Josevaldo passou a deixar explícitas ameaças relacionadas à possibilidade de Cíntia se envolver com outra pessoa. “Ele me disse que, se Cíntia não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém”, contou a aposentada Maria de Lourdes Cirina da Silva, vizinha da adolescente, ao CORREIO.

A mulher relatou que, depois de sofrer uma queda e passar a depender de uma cadeira de rodas, começou a receber visitas de Josevaldo. Segundo os vizinhos, a aproximação teria servido também para que ele permanecesse atento à movimentação da casa de Cíntia. Outra amiga da família contou que o homem era visto diversas vezes nas proximidades da escola da adolescente.

Os relatos também apontavam que Cíntia não teria sido a primeira jovem perseguida por Josevaldo. Uma vizinha afirmou à reportagem, na época, que ele tinha histórico de comportamento semelhante com outras meninas na Liberdade. Dias antes do assassinato, uma discussão envolvendo Josevaldo e a mãe de Cíntia aumentou a tensão na vizinhança.

Segundo Maria de Lourdes da Silva, a mãe da adolescente, Eunice, teria confrontado o homem e o agredido com uma vassoura, chegando a quebrar o cabo do objeto. Depois do episódio, ainda de acordo com a vizinha, Josevaldo teria feito uma ameaça direta: “Eu vou voltar para me vingar”. A vingança, segundo a investigação, aconteceu poucos dias depois.

Os relatos também indicaram que o comportamento de Josevaldo vinha se tornando mais agressivo. Uma vizinha afirmou que ele já era conhecido por episódios de violência dentro da própria família e que outras mulheres também teriam sido alvo de sua perseguição. Além disso, segundo testemunhas ouvidas pela imprensa, a faca utilizada no crime teria sido comprada aproximadamente 15 dias antes.

Caso gerou comoção e abalou mãe da vítima 1 de 7

Ataque na rua

O crime aconteceu por volta do meio-dia de 17 de setembro de 2011, na Avenida Unidos, no bairro de San Martin, em Salvador. Naquele sábado, Cíntia estava se preparando para sair para um show. Antes, segundo familiares, ela deixou a residência para procurar um celular com crédito e fazer uma ligação para uma amiga. Foi nesse momento que Josevaldo apareceu.

Segundo relatos da época, o homem surpreendeu a adolescente nas proximidades da casa, dominou Cíntia com uma espécie de gravata e passou a golpeá-la com uma faca. A jovem foi atingida nas costas e na barriga. Mesmo ferida, Cíntia conseguiu gritar por ajuda. Uma amiga, Luana Lima, relatou que ouviu a adolescente pedir socorro e chamar pela mãe. “Minha mãe, ele vai me matar”, teria gritado Cíntia.

A mãe tentou chegar até a filha, mas o ataque foi rápido. Quando familiares e vizinhos perceberam o que estava acontecendo, Josevaldo já havia fugido. A movimentação de pessoas atrás dele terminou com uma nova cena de violência: o homem golpeou a própria barriga numa tentativa de suicídio.

Comoção e revolta

A morte provocou comoção entre familiares, vizinhos e colegas de escola. O corpo da adolescente foi enterrado no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas. Pelo menos 100 pessoas participaram da despedida. Durante o cortejo, amigas de Cíntia cantaram a música “Nosso Vídeo”, da Banda Disfarce, grupo do qual a adolescente era fã. A mãe passou mal durante o velório e precisou ser retirada do local no momento em que o caixão seria fechado.

Josevaldo sobreviveu à tentativa de suicídio e permaneceu internado no Hospital Geral do Estado (HGE) até receber alta. Após deixar a unidade de saúde, foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde confessou ter matado Cíntia. Na ocasião, tentou justificar o crime com argumentos relacionados a ciúmes, amor e suposta amizade.

Ele também mencionou um homem chamado Gil, dizendo que Cíntia frequentava a casa dele e que teria sido proibido de se aproximar da adolescente. O “tal de Gil”, porém, era padrinho de Cíntia. Em outro momento do depoimento, Josevaldo disse não conseguir explicar o que havia feito.

Apesar da tentativa de suicídio e das justificativas apresentadas pelo acusado, a investigação passou a reunir relatos que apontavam para uma perseguição prolongada e para uma escalada de ameaças contra a adolescente.

Outro crime

A investigação não terminou com a morte de Cíntia. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia, Josevaldo também tentou matar Márcia Augusta Santos Moreira, que se aproximou para socorrer a adolescente. De acordo com a acusação, depois de atacar Cíntia com uma faca do tipo “peixeira”, o homem avançou contra Márcia. Ela conseguiu se esquivar e não foi atingida.

O Ministério Público denunciou o acusado por homicídio qualificado contra Cíntia e tentativa de homicídio contra Márcia. A acusação sustentou que o assassinato foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que a adolescente teria sido surpreendida e imobilizada antes dos golpes.

Durante o processo, Josevaldo admitiu ter matado Cíntia, mas afirmou não se lembrar da quantidade de golpes. Ele também negou ter tentado matar Márcia. Ao analisar a acusação, a Justiça entendeu que havia elementos suficientes para que os crimes fossem julgados pelo Tribunal do Júri.

Anos até o julgamento

Josevaldo chegou a permanecer preso preventivamente por quatro anos e nove meses, entre setembro de 2011 e junho de 2016. O processo, no entanto, se estendeu por mais de uma década até chegar ao julgamento definitivo. Em 4 de dezembro de 2023, mais de 12 anos depois da morte de Cíntia, Josevaldo foi levado ao Tribunal do Júri pelos crimes praticados contra a adolescente e contra Márcia.

Os jurados reconheceram a autoria e a materialidade do homicídio de Cíntia e rejeitaram a tese de absolvição apresentada pela defesa. Também foram reconhecidas as duas qualificadoras apontadas pela acusação: motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os jurados reconheceram ainda que Josevaldo teve intenção de matar Márcia, que havia tentado ajudar Cíntia.

Condenado pelo assassinato de Cíntia

Na definição da pena pelo homicídio, o juiz considerou desfavorável a culpabilidade de Josevaldo, destacando que Cíntia foi atacada com golpes de faca em plena via pública, em um local de intensa movimentação. A pena-base foi estabelecida em 13 anos de reclusão. A confissão espontânea do réu foi reconhecida como circunstância atenuante, com redução de um ano. Ao final, a pena pelo homicídio qualificado ficou estabelecida em 13 anos de prisão.

Já pela tentativa de homicídio contra Márcia, a pena inicialmente calculada chegou a dois anos após a aplicação da redução prevista para o crime tentado. Nesse caso, porém, a Justiça reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. Como havia transcorrido período superior ao previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, a punibilidade de Josevaldo foi extinta em relação à tentativa.