DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Oito bairros de Salvador vão sofrer corte de energia hoje (18); saiba quais

Interrupções temporárias estão previstas em diferentes pontos da cidade para serviços de manutenção na rede elétrica

Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06:32

Oito bairros de Salvador vão sofrer corte de energia nesta sexta-feira (18) Crédito: Reprodução

Moradores de oito bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica previstos para esta sexta-feira (18). As interrupções acontecem em diferentes horários, conforme a programação da Neoenergia Coelba para serviços de manutenção e reforço da rede.

Em Piatã, haverá dois desligamentos. Na Avenida Orlando Gomes, nº 2, o fornecimento será interrompido das 7h às 17h. Já em outro trecho do bairro, a interrupção está prevista das 10h às 16h, abrangendo a Avenida Orlando Gomes e outros endereços, como Rua Costa Verde, Rua Doutor Walter Rodrigues da Silva, Alameda das Samambaias, Rua Capitão Cardoso Santos, Rua Fernando Leite Mendes, Rua Lyda Monteiro da Silva, Rua Juiz Edgard Vieira e Rua Desembargador Aderbal Gonçalves.

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Em Ilha de Maré, o desligamento ocorre das 9h30 às 15h, na Rua dos Botelhos, nº 19. No Alto do Cabrito, a interrupção está prevista das 10h às 16h, na Rua São Jorge, nº 47.

Também das 10h às 16h, haverá desligamentos em Itapuã, Nova Brasília, Nova Brasília de Itapuã, Patamares e Periperi. Em Itapuã, a lista inclui diversos endereços da Rua Alagoas, além da Rua Boa Vista, Rua Nova Brasília Área Ambiental, Travessa 1 Luiz Viana Filho e Rua Luiz Viana Filho.

Em Nova Brasília, o desligamento está previsto para a Rua Direta de Nova Brasília, nº 6. Já em Nova Brasília de Itapoan, serão afetados trechos da Rua Luis Viana Filho, Rua Cambuí Área Ambiental, Rua Alagoas, Travessa Brasília, Rua Bahia de Itapuã, Travessa 2 17 de Setembro e Rua Tenente Bento.

No Patamares, a interrupção será na Rua Salgueiro, nº 379. Em Periperi, os endereços afetados são a Rua Cambuí, nos números 12 e 42.

Os desligamentos programados são realizados pela Neoenergia Coelba para possibilitar serviços de manutenção preventiva e melhorias na rede de distribuição. Quando as intervenções exigem a interrupção do fornecimento, os consumidores são avisados previamente.