PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Doze igrejas são interditadas em Salvador após vistorias apontarem risco alto ou muito alto

Templos apresentam problemas como rachaduras, infiltrações e deterioração de estruturas; Igreja de São Miguel, no Pelourinho, está fechada há 11 anos

Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 14:34

Igreja de São Miguel tem risco de desabamento, segundo o MPF Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Doze igrejas foram interditadas em Salvador, entre 2025 e 2026, após vistorias que consideraram que os imóveis tinham risco alto ou muito alto. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a equipe técnica do órgão identificou manifestações patológicas graves nos imóveis, como deterioração em estruturas de madeira de coberturas e assoalhos, oxidação de ferragens, infiltrações generalizadas, além de fissuras e rachaduras em alvenarias.

Assim, foram interditadas os seguintes templos, devido ao que a Codesal chamou de “risco iminente à vida dos frequentadores e do patrimônio histórico”: Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Igreja Nossa Senhora da Ajuda, Igreja e Convento dos Perdões, Igreja de São Bento da Bahia, Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Convento Santa Clara do Desterro (interditado parcialmente), Capela Sagrada Família, Igreja dos 15 Mistérios, Igreja Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa e Igreja de São Miguel.

Igreja de São Miguel tem risco de desabamento, segundo o MPF 1 de 4

O tema voltou ao debate nesta quarta-feira (19), porque o Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça Federal para cobrar medidas urgentes de preservação da Igreja de São Miguel, no Pelourinho, em Salvador. Fechada há 11 anos, o tempo corre risco de desabamento, segundo o órgão, que pediu que as intervenções emergenciais comecem no prazo máximo de 30 dias, além de recomendar isolamento da região em até 15 dias.

Ainda de acordo com a Codesal, além da Igreja de São Miguel, a Igreja dos Aflitos e a Igreja dos Quinze Mistérios já estavam fechadas ao público e passaram por novas vistorias. Todas foram notificadas para que continuem interditadas.

Além do Centro

Há, ainda, pelo menos dez igrejas listadas pela Arquidiocese de Salvador como tendo algum grau de comprometimento em sua estrutura. De acordo com o padre Edilson Bispo, do Departamento de Bens Culturais da Arquidiocese, a entidade está fazendo o levantamento final com a relação dos templos que têm interdições parciais ou totais.

Igreja de São Miguel, no Pelourinho, corre risco de desabar 1 de 8

Algumas, como a da Nossa Senhora da Boa Viagem, já tem obras em execução, ou já recebeu recursos para dar início às intervenções. Esse também é o caso da Igreja de São Francisco.

“Tem a Igreja da Pituba (Nossa Senhora da Luz), que é uma igreja nova e que não estava na nossa lista. Mas, devido a um incêndio que teve na secretaria, despertou para identificarmos outros comprometimentos. Então, ela também está em processo de recuperação”, explica ele, que cita outras igrejas, a exemplo da Penha, da Nossa Senhora da Piedade (em Itaparica) e a de Nossa Senhora das Neves, em Ilha de Maré.

O padre lembra que a igreja de São Miguel está interditada há anos, sem funcionamento interno. “Nas laterais, funcionam algumas coisas, as pessoas se reúnem, fazem alguns eventos, por exemplo, a missa de São Miguel todo mês de setembro, na frente da igreja. Dentro da igreja, é impossível ter alguma atividade”, admite.