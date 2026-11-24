TRÁFICO DE DROGAS

Oito passageiros são presos com 15 kg de cocaína no corpo e em bagagens no Aeroporto de Salvador

Batizada de El Pacto, a operação foi realizada entre os dias 16 e 20 de novembro

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20:52

PF prende oito pessoas e apreende cerca de 15kg de cocaína no Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação

Oito passageiros foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Federal (PF) de combate ao tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Salvador. Batizada de El Pacto, a operação foi realizada entre os dias 16 e 20 de novembro, simultaneamente em 14 países, e resultou na apreensão de aproximadamente 15 kg de cocaína na capital baiana, além de dinheiro em euro e aparelhos celulares.

Segundo a PF, a maioria dos passageiros presos transportava a cocaína em cápsulas que haviam sido ingeridas. Uma das pessoas flagradas carregava o entorpecente preso ao próprio corpo com adesivos, enquanto outra transportava tijolos da droga escondidos em compartimentos improvisados nas bagagens.

Os suspeitos foram presos por tráfico internacional de drogas e permanecem à disposição da Justiça Federal.

As investigações seguem em andamento para identificar possíveis organizações criminosas responsáveis pelo recrutamento dos passageiros, pela logística do transporte dos entorpecentes ao exterior e pelo recebimento das drogas nos países de destino.

Antes da Operação El Pacto, a Polícia Federal já havia prendido 16 pessoas por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Salvador ao longo de 2026, com a apreensão de 66,41 kg de cocaína. Com os novos flagrantes, o número de prisões chegou a 24, e o volume de droga apreendida ultrapassou 81 kg.