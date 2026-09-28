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Esther Morais
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:50
Oito pessoas foram presas durante a Operação Mercador, deflagrada nesta segunda-feira (28) pela Polícia Civil da Bahia. A ação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em quatro estados e resultou na apreensão de cinco veículos, nove celulares, três notebooks, três armas de fogo, munições, R$ 5 mil em espécie e documentos. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 100 milhões em bens e valores dos investigados.
Na Bahia, foram realizadas quatro prisões, sendo três em Salvador e uma em Lauro de Freitas. Outras duas prisões ocorreram no Rio de Janeiro e duas no Ceará, nos municípios de Fortaleza e Icapuí. As diligências também foram realizadas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Oito são presos em operação contra comércio ilegal de armas na Bahia e mais três estados
Entre os presos em Salvador está um casal residente no Rio de Janeiro, apontado pelas investigações como responsável pela liderança do esquema. Segundo a apuração, os dois utilizavam documentos falsificados para obter registros de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e, dessa forma, adquirir armas e munições.
Ainda de acordo com a investigação, armamentos comprados pelo grupo foram posteriormente apreendidos em poder de integrantes de organizações criminosas. A polícia aponta que as armas seriam destinadas à revenda para esses grupos.
No Ceará, um dos investigados, identificado como Heverton Costa Silva, já ocupou o cargo de vice-prefeito e exerceu mandato de vereador em Icapuí, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ele é apontado como responsável pela lavagem dos recursos obtidos com a comercialização ilegal dos armamentos. A investigação identificou movimentações financeiras relacionadas ao suspeito e ao casal apontado como liderança do esquema.
Salvador
Ricardo Oliveira de Sá
Luciana Nerio Leite
Ailton Alves de França
Lauro de Freitas
Marcelo Henrique Leite
Rio de Janeiro
Nilo Ferreira Confort
Leonardo Guia Vieira
Ceará
Francisca Alves Costa Silva
Heverton Costa Silva
A Operação Mercador foi conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), unidade vinculada ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO).
A ação contou com apoio operacional do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (DENARC), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM).