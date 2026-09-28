VEJA QUEM SÃO

Oito são presos em operação contra comércio ilegal de armas na Bahia e mais três estados

Investigação apura esquema de aquisição e revenda clandestina de armamentos por meio de documentos falsificados

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:50

Oito são presos em operação contra comércio ilegal de armas na Bahia e mais três estados Crédito: Reprodução

Oito pessoas foram presas durante a Operação Mercador, deflagrada nesta segunda-feira (28) pela Polícia Civil da Bahia. A ação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em quatro estados e resultou na apreensão de cinco veículos, nove celulares, três notebooks, três armas de fogo, munições, R$ 5 mil em espécie e documentos. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 100 milhões em bens e valores dos investigados.

Na Bahia, foram realizadas quatro prisões, sendo três em Salvador e uma em Lauro de Freitas. Outras duas prisões ocorreram no Rio de Janeiro e duas no Ceará, nos municípios de Fortaleza e Icapuí. As diligências também foram realizadas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

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Entre os presos em Salvador está um casal residente no Rio de Janeiro, apontado pelas investigações como responsável pela liderança do esquema. Segundo a apuração, os dois utilizavam documentos falsificados para obter registros de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e, dessa forma, adquirir armas e munições.

Ainda de acordo com a investigação, armamentos comprados pelo grupo foram posteriormente apreendidos em poder de integrantes de organizações criminosas. A polícia aponta que as armas seriam destinadas à revenda para esses grupos.

No Ceará, um dos investigados, identificado como Heverton Costa Silva, já ocupou o cargo de vice-prefeito e exerceu mandato de vereador em Icapuí, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ele é apontado como responsável pela lavagem dos recursos obtidos com a comercialização ilegal dos armamentos. A investigação identificou movimentações financeiras relacionadas ao suspeito e ao casal apontado como liderança do esquema.

Quem foi preso?

Salvador

Ricardo Oliveira de Sá

Luciana Nerio Leite

Ailton Alves de França

Lauro de Freitas

Marcelo Henrique Leite

Rio de Janeiro

Nilo Ferreira Confort

Leonardo Guia Vieira

Ceará

Francisca Alves Costa Silva

Heverton Costa Silva

A Operação Mercador foi conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), unidade vinculada ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO).