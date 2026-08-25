Ônibus bate de frente em poste, fica destruído e provoca lentidão na Avenida Gal Costa

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Wendel de Novais
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:40
Um micro-ônibus da linha complementar Sete de Abril-Aeroporto ficou completamente destruído após bater de frente contra um poste na Avenida Gal Costa, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (25). O acidente aconteceu por volta das 4h30, durante a primeira saída do veículo, que seguia no sentido da Estação Pirajá, segundo informações da TV Bahia.
No momento da colisão, não havia passageiros no ônibus. O motorista sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento. Não houve registro de vítimas em estado grave. O impacto deixou o poste completamente torto. A estrutura não caiu porque permanece sustentada pelas fiações, mas há preocupação com o risco de desabamento.
A situação também representa perigo para os veículos que circulam pela avenida, inclusive devido à possibilidade de haver cabos de alta tensão no local. Equipes da Coelba já estão na Avenida Gal Costa para realizar a manutenção, mas aguardam a chegada da Transalvador para que um trecho da via seja bloqueado e o serviço possa ser feito com segurança.
Enquanto isso, o acidente provoca lentidão no trânsito no sentido da Estação Pirajá. Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção por causa do risco de queda do poste e de um novo acidente.