Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ônibus bate de frente em poste, fica destruído e provoca lentidão na Avenida Gal Costa

Motorista sofreu apenas escoriações leves; veículo da linha Sete de Abril-Aeroporto estava sem passageiros

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:40

Ônibus bateu de frente em poste por volta das 4h30
Ônibus bateu de frente em poste por volta das 4h30 Crédito: TV Bahia

Um micro-ônibus da linha complementar Sete de Abril-Aeroporto ficou completamente destruído após bater de frente contra um poste na Avenida Gal Costa, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (25). O acidente aconteceu por volta das 4h30, durante a primeira saída do veículo, que seguia no sentido da Estação Pirajá, segundo informações da TV Bahia. 

No momento da colisão, não havia passageiros no ônibus. O motorista sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento. Não houve registro de vítimas em estado grave. O impacto deixou o poste completamente torto. A estrutura não caiu porque permanece sustentada pelas fiações, mas há preocupação com o risco de desabamento.

A situação também representa perigo para os veículos que circulam pela avenida, inclusive devido à possibilidade de haver cabos de alta tensão no local. Equipes da Coelba já estão na Avenida Gal Costa para realizar a manutenção, mas aguardam a chegada da Transalvador para que um trecho da via seja bloqueado e o serviço possa ser feito com segurança.

Enquanto isso, o acidente provoca lentidão no trânsito no sentido da Estação Pirajá. Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção por causa do risco de queda do poste e de um novo acidente.

Leia mais

Imagem - Flávio Dino participa de aula pública na Ufba nesta sexta (28)

Flávio Dino participa de aula pública na Ufba nesta sexta (28)

Imagem - Festival de cinema sul-coreano estreia em Salvador com filmes clássicos e inéditos

Festival de cinema sul-coreano estreia em Salvador com filmes clássicos e inéditos

Imagem - Prefeitura de Salvador divulga banca organizadora do concurso da Guarda Municipal; saiba mais

Prefeitura de Salvador divulga banca organizadora do concurso da Guarda Municipal; saiba mais

Tags:

Acidente Bateu em Poste Avenida gal Costa Ônibus Stec

Mais recentes

Imagem - Quatro suspeitos são presos ao invadir casa e fazer reféns durante ocupação no Nordeste de Amaralina

Quatro suspeitos são presos ao invadir casa e fazer reféns durante ocupação no Nordeste de Amaralina
Imagem - Aposta baiana acerta quatro números na Quina e fatura prêmio da loteria

Aposta baiana acerta quatro números na Quina e fatura prêmio da loteria
Imagem - Turista de 46 anos morre afogado em praia da Bahia após salvar filho

Turista de 46 anos morre afogado em praia da Bahia após salvar filho