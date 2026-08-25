SALVADOR

Ônibus bate de frente em poste, fica destruído e provoca lentidão na Avenida Gal Costa

Motorista sofreu apenas escoriações leves; veículo da linha Sete de Abril-Aeroporto estava sem passageiros

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:40

Ônibus bateu de frente em poste por volta das 4h30 Crédito: TV Bahia

Um micro-ônibus da linha complementar Sete de Abril-Aeroporto ficou completamente destruído após bater de frente contra um poste na Avenida Gal Costa, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (25). O acidente aconteceu por volta das 4h30, durante a primeira saída do veículo, que seguia no sentido da Estação Pirajá, segundo informações da TV Bahia.

No momento da colisão, não havia passageiros no ônibus. O motorista sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento. Não houve registro de vítimas em estado grave. O impacto deixou o poste completamente torto. A estrutura não caiu porque permanece sustentada pelas fiações, mas há preocupação com o risco de desabamento.

A situação também representa perigo para os veículos que circulam pela avenida, inclusive devido à possibilidade de haver cabos de alta tensão no local. Equipes da Coelba já estão na Avenida Gal Costa para realizar a manutenção, mas aguardam a chegada da Transalvador para que um trecho da via seja bloqueado e o serviço possa ser feito com segurança.