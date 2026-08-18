SALVADOR

Ônibus bate em poste e deixa região de São Rafael sem energia elétrica

Por volta das 23h, cerca de 60% dos locais afetados já haviam tido o serviço restabelecido

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 00:06

Poste pegou fogo após a colisão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Moradores da região de São Rafael, em Salvador, ficaram sem energia elétrica na noite desta segunda-feira (17) após o fornecimento ser interrompido devido a um acidente de trânsito. Por volta das 23h, cerca de 60% dos locais afetados já haviam tido o serviço restabelecido.

O acidente ocorreu na Avenida São Rafael, onde um ônibus colidiu com um poste. Com o impacto, o poste e a rede elétrica foram danificados, provocando chamas na fiação. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Neoenergia Coelba, o sistema de proteção da rede elétrica atuou automaticamente e desligou o circuito para evitar maiores riscos à população.