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Ônibus bate em poste e deixa região de São Rafael sem energia elétrica

Por volta das 23h, cerca de 60% dos locais afetados já haviam tido o serviço restabelecido

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 00:06

Ônibus bate em poste e deixa região de São Rafael sem energia elétrica
Poste pegou fogo após a colisão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Moradores da região de São Rafael, em Salvador, ficaram sem energia elétrica na noite desta segunda-feira (17) após o fornecimento ser interrompido devido a um acidente de trânsito. Por volta das 23h, cerca de 60% dos locais afetados já haviam tido o serviço restabelecido.

O acidente ocorreu na Avenida São Rafael, onde um ônibus colidiu com um poste. Com o impacto, o poste e a rede elétrica foram danificados, provocando chamas na fiação. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Neoenergia Coelba, o sistema de proteção da rede elétrica atuou automaticamente e desligou o circuito para evitar maiores riscos à população.

Equipes técnicas da distribuidora foram enviadas ao local para realizar os reparos necessários e concluir o restabelecimento da rede elétrica.

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