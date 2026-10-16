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Ônibus, BRT e Elevador Lacerda: Salvador terá transporte público gratuito no segundo turno das eleições

Prefeitura manterá 100% da frota de ônibus dos dias úteis para facilitar o deslocamento dos eleitores

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17:23

Transporte será gratuito no dia 25 de outubro
Transporte será gratuito no dia 25 de outubro Crédito: Semob

Os eleitores de Salvador poderão utilizar gratuitamente o transporte público municipal no segundo turno das eleições de 2026, marcado para 25 de outubro. A medida, que também foi adotada no primeiro turno, valerá das 6h às 20h e tem como objetivo facilitar o deslocamento até os locais de votação.

A isenção da tarifa será aplicada aos ônibus convencionais, ao BRT Salvador, ao Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecido como amarelinhos, e ao Elevador Lacerda. Nos ônibus convencionais, não haverá cobradores, e o embarque e o desembarque deverão ocorrer pelas portas do meio ou traseiras.

Para ampliar a oferta de veículos durante o domingo de votação, a operação contará com 100% da frota utilizada nos dias úteis, sem a redução habitual de ônibus aos domingos.

O Elevador Lacerda também funcionará sem cobrança de tarifa e manterá o horário habitual, das 7h às 21h30.

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Tags:

Salvador Ônibus Transporte Elevador

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