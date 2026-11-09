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Ônibus de Salvador passam a aceitar pagamento por QR Code a partir desta terça-feira (10)

O pagamento é feito pelo celular, via Pix

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:41

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Os passageiros de ônibus de Salvador poderão pagar a passagem por QR Code em todas as linhas convencionais da cidade a partir desta terça-feira (10). A modalidade, que já estava disponível no sistema BRT Salvador, será ampliada para toda a operação de transporte público da capital baiana.

Com a mudança, os usuários poderão utilizar o celular para efetuar o pagamento da tarifa, sem precisar do cartão físico SalvadorCard. A operação é feita pelo aplicativo KIM, no qual o passageiro deve criar um cartão virtual e adicionar créditos por meio de Pix.

Para utilizar o recurso, é necessário baixar o aplicativo, realizar o cadastro e selecionar a opção de criação do cartão virtual. Depois de inserir os créditos, o usuário deve escolher a linha de ônibus que pretende utilizar e gerar o QR Code correspondente.

O código tem validade de 30 minutos e permite apenas um embarque. Na entrada do coletivo, basta aproximar a tela do celular do validador para concluir o pagamento.

A tecnologia, no entanto, tem algumas limitações. O QR Code só pode ser utilizado na linha selecionada no momento da emissão e não permite integração com outros ônibus nem com o metrô de Salvador.

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Além disso, os créditos do cartão virtual funcionam separadamente do saldo do SalvadorCard. Ou seja, não há compartilhamento de valores entre as duas modalidades de pagamento.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a ampliação faz parte do processo de modernização do transporte público da capital, com o objetivo de oferecer novas alternativas de pagamento e mais comodidade aos passageiros.

Tags:

Salvador Ônibus

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