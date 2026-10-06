MOBILIDADE

Ônibus de Salvador vão deixar de aceitar pagamento em dinheiro; veja como será

Semob determinou retirada gradual do pagamento em espécie; mudança começa pelo BRT e terá QR Code como nova opção

Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:21

Linha 2 do BRT Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador determinou a substituição gradual do pagamento em dinheiro por meios eletrônicos nos ônibus do transporte público de Salvador. A medida foi anunciada em uma portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na edição especial de sábado (3) a segunda-feira (5). O texto prevê que a retirada do dinheiro em espécie será feita de forma progressiva, com a definição das linhas que deixarão de aceitar o pagamento a bordo.

De acordo com a portaria, a mudança tem como objetivos aumentar a segurança de passageiros, motoristas e cobradores, reduzindo os riscos relacionados ao manuseio de dinheiro dentro dos ônibus, além de diminuir o tempo de embarque e melhorar a eficiência do sistema de transporte. A prefeitura também cita a ampliação das opções de pagamento digital e a necessidade de aumentar o controle e a transparência na arrecadação das tarifas.

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Segundo o secretário municipal da Mobilidade, Pablo Souza, a implementação vai começar pelo sistema BRT, que já não tem cobrador desde o início da operação. A novidade é que agora também será possível pagar por QR Code. "Hoje, temos, em torno de 97% dos pagamentos em meio eletrônico e a própria chegada do pix como meio de pagamento tem fortalecido a integração dos modais de transporte", explicou, em entrevista ao CORREIO.

"Mas o que motivou foi o fato de que fizemos a expansão da linha B6 de BRT pela Orla. Na característica de BRS (Bus Rapid Service), não precisa construir as estações e a pessoa paga ao motorista. O BRT não tem cobrador. A gente precisou normatizar, para que os usuários tivessem segurança jurídica e também para trabalhar apenas com a aceitação do pagamento eletrônico", acrescentou.

A prefeitura já tinha testado, no Carnaval, o pagamento pelo QRCode, que será implementado ainda em outubro no BRT. "Sendo bem aceito, a gente vai levar para o sistema da Integra para os usuários terem mais uma opção. A gente deseja fazer isso ainda esse ano, a depender dos testes no BRT", adianta o secretário.

Enquanto o BRT transporta 95 mil usuários por dia, o sistema Integra transporta um milhão diariamente. Desse total, 3% são elegíveis. "Acho que é importante mencionar que é uma inovação que a gente está trazendo para a cidade e que vai trazer benefícios para os usuários, sobretudo os que moram ali perto. Nosso objetivo é ampliar o acesso: trazer mais gente para o sistema de transporte e garantir que sejam bem atendidos".

Portaria

Segundo a portaria, o pagamento eletrônico poderá ser feito por meio de créditos carregados nos cartões de transporte que integram o sistema Salvador Card. Entre as modalidades previstas estão o Bilhete Avulso, Bilhete Identificado, Vale Transporte Eletrônico, Vale Transporte Especial, destinado a gratuidades, e a Meia Passagem Estudantil.

Os créditos poderão ser adquiridos por diferentes canais, incluindo aplicativos para smartphones, QR Codes, sites, terminais de autoatendimento, postos físicos e estabelecimentos credenciados. A portaria também prevê a possibilidade de adoção de outras soluções digitais futuramente. A lista de pontos de venda e recarga estará disponível no site do Salvador Card.

Além dos cartões do sistema de ônibus, a tarifa também poderá ser paga com créditos dos cartões utilizados no sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, o cartão CCR, e no transporte público coletivo da Região Metropolitana de Salvador, o Metropasse. A portaria garante a interoperabilidade entre esses cartões e o Salvador Card.

A responsabilidade pela implantação e gestão logística do sistema de bilhetagem eletrônica é do Consórcio Salvador Transcard. A empresa também deverá garantir a disponibilidade de pontos de comercialização e recarga em todas as regiões administrativas da cidade, inclusive por meio de soluções digitais, podendo ampliar a rede com o credenciamento de novos parceiros.