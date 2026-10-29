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Ônibus deixam de rodar em Mirantes de Periperi e no Vale das Pedrinhas após episódios de violência

Suspensão do serviço foi anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:42

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O serviço de transporte foi suspenso nesta quinta-feira (29) nas localidades de Mirantes de Periperi e Vale das Pedrinhas após episódios de violência registrados em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a interrupção ocorre devido a protestos realizados pela comunidade e pela falta de segurança.

Em Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, os veículos não conseguiram acessar o terminal da localidade. Os ônibus que já estavam na estação também não conseguiram sair por conta de manifestações realizadas por moradores.

O protesto da população ocorre após a morte de um homem identificado apenas como Reginaldo. Moradores afirmam que ele foi baleado durante uma operação policial.

No Vale das Pedrinhas, novas ocorrências de violência provocaram a suspensão da operação do transporte público por conta da falta de segurança. Nesta localidade, o serviço já havia sido suspenso por quatro dias recentemente em função da insegurança.

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Apenas em 2025, foram registrados 73 episódios de interrupção do serviço de ônibus em Salvador por questões relacionadas à onda de violência. Isso significa um caso a cada cinco dias, o que representa o maior índice do país.

Tags:

Salvador

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