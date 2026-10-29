Ônibus deixam de rodar em Mirantes de Periperi e no Vale das Pedrinhas após episódios de violência

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Millena Marques
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:42
O serviço de transporte foi suspenso nesta quinta-feira (29) nas localidades de Mirantes de Periperi e Vale das Pedrinhas após episódios de violência registrados em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a interrupção ocorre devido a protestos realizados pela comunidade e pela falta de segurança.
Em Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, os veículos não conseguiram acessar o terminal da localidade. Os ônibus que já estavam na estação também não conseguiram sair por conta de manifestações realizadas por moradores.
O protesto da população ocorre após a morte de um homem identificado apenas como Reginaldo. Moradores afirmam que ele foi baleado durante uma operação policial.
No Vale das Pedrinhas, novas ocorrências de violência provocaram a suspensão da operação do transporte público por conta da falta de segurança. Nesta localidade, o serviço já havia sido suspenso por quatro dias recentemente em função da insegurança.
Apenas em 2025, foram registrados 73 episódios de interrupção do serviço de ônibus em Salvador por questões relacionadas à onda de violência. Isso significa um caso a cada cinco dias, o que representa o maior índice do país.