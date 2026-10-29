SALVADOR

Ônibus deixam de rodar em Mirantes de Periperi e no Vale das Pedrinhas após episódios de violência

Suspensão do serviço foi anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:42

Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O serviço de transporte foi suspenso nesta quinta-feira (29) nas localidades de Mirantes de Periperi e Vale das Pedrinhas após episódios de violência registrados em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a interrupção ocorre devido a protestos realizados pela comunidade e pela falta de segurança.



Em Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, os veículos não conseguiram acessar o terminal da localidade. Os ônibus que já estavam na estação também não conseguiram sair por conta de manifestações realizadas por moradores.

O protesto da população ocorre após a morte de um homem identificado apenas como Reginaldo. Moradores afirmam que ele foi baleado durante uma operação policial.

No Vale das Pedrinhas, novas ocorrências de violência provocaram a suspensão da operação do transporte público por conta da falta de segurança. Nesta localidade, o serviço já havia sido suspenso por quatro dias recentemente em função da insegurança.