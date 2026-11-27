VANDALISMO

Ônibus é apedrejado e tem vidro estilhaçado em avenida de Salvador

Passageira que estava sentada próxima à janela quase foi atingida

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17:46

Ônibus é apedrejado e tem vidro estilhaçado em avenida de Salvador Crédito: Reprodução/ Redes sociais/ Imagem melhorada com IA

Um ônibus da Integra Plataforma foi alvo de uma pedrada na noite desta quinta-feira (26), enquanto trafegava pela Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador. O impacto quebrou um dos vidros do coletivo, espalhando estilhaços pelo interior do veículo. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Salvador (Sinttrus), uma passageira que estava sentada próxima à janela atingida escapou por pouco de ser ferida. A entidade repudiou o episódio e alertou para os riscos que atos de vandalismo contra o transporte público representam à segurança dos trabalhadores e passageiros.

O sindicato informou que está em contato com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) para identificar o responsável pelo ataque.