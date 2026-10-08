CAPITAL BAIANA

Ônibus é apedrejado e tem janela quebrada durante ataque de vandalismo em Salvador

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, estudantes teriam forçado a entrada no veículo durante passagem pelo bairro de Nazaré

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:58

Ônibus é apedrejado em Salvador Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um ônibus do transporte público de Salvador foi vandalizado na manhã desta quinta-feira (8), enquanto passava pelo bairro de Nazaré.

Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, o veículo foi atacado por volta das 8h, quando trafegava em frente ao Colégio Severino Vieira, no sentido Barbalho.

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Estudantes da unidade de ensino teriam forçado a porta central para entrar no veículo e, em seguida, apedrejado o ônibus, causando danos à estrutura. Uma das janelas de vidro foi quebrada durante a ação.