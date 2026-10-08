Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ônibus é apedrejado e tem janela quebrada durante ataque de vandalismo em Salvador

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, estudantes teriam forçado a entrada no veículo durante passagem pelo bairro de Nazaré

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:58

Ônibus é apedrejado em Salvador
Ônibus é apedrejado em Salvador Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um ônibus do transporte público de Salvador foi vandalizado na manhã desta quinta-feira (8), enquanto passava pelo bairro de Nazaré.

Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, o veículo foi atacado por volta das 8h, quando trafegava em frente ao Colégio Severino Vieira, no sentido Barbalho.

Ônibus é vandalizado em Salvador

Ônibus é apedrejado em Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Ônibus é apedrejado em Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Ônibus é apedrejado em Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Ônibus é apedrejado em Salvador por Reprodução/ Redes sociais
1 de 4
Ônibus é apedrejado em Salvador por Reprodução/ Redes sociais

Estudantes da unidade de ensino teriam forçado a porta central para entrar no veículo e, em seguida, apedrejado o ônibus, causando danos à estrutura. Uma das janelas de vidro foi quebrada durante a ação.

"É lamentável que um bem privado, que presta um serviço público essencial à população, seja alvo de vandalismo. Esse ônibus também é a ferramenta de trabalho da categoria rodoviária", lamentou o sindicato, por meio de nota publicada nas redes sociais.

Mais recentes

Imagem - Irmãos são presos suspeitos de matar homem e ocultar corpo no interior da Bahia

Irmãos são presos suspeitos de matar homem e ocultar corpo no interior da Bahia
Imagem - Incêndio de grandes proporções deixa duas lojas parcialmente destruídas na Bahia

Incêndio de grandes proporções deixa duas lojas parcialmente destruídas na Bahia
Imagem - Depósito é interditado com 5 mil litros de cachaça armazenados em caixas-d’água na Bahia

Depósito é interditado com 5 mil litros de cachaça armazenados em caixas-d’água na Bahia