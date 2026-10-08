Ônibus é apedrejado em Salvador

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Elaine Sanoli
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:58
Um ônibus do transporte público de Salvador foi vandalizado na manhã desta quinta-feira (8), enquanto passava pelo bairro de Nazaré.
Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, o veículo foi atacado por volta das 8h, quando trafegava em frente ao Colégio Severino Vieira, no sentido Barbalho.
Ônibus é vandalizado em Salvador
Estudantes da unidade de ensino teriam forçado a porta central para entrar no veículo e, em seguida, apedrejado o ônibus, causando danos à estrutura. Uma das janelas de vidro foi quebrada durante a ação.
"É lamentável que um bem privado, que presta um serviço público essencial à população, seja alvo de vandalismo. Esse ônibus também é a ferramenta de trabalho da categoria rodoviária", lamentou o sindicato, por meio de nota publicada nas redes sociais.