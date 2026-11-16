TRANSPORTE

Ônibus em Salvador: 32 linhas afetadas por queda de andaime retomam itinerários na Avenida Sete

Coletivos voltaram a circular pelos trajetos de origem por volta das 12h30 desta segunda-feira (16), após desabamento de estrutura metálica na região do Campo Grande

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:47

Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

As 32 linhas de ônibus que tiveram os itinerários alterados na manhã desta segunda-feira (16), em Salvador, retomaram seus trajetos de origem por volta das 12h30. A normalização ocorreu na região da Avenida Sete de Setembro, na altura do Passeio Público, após a retirada das estruturas metálicas que provocaram mudanças na circulação dos coletivos.

Os desvios foram adotados depois que um andaime desabou durante a madrugada, na região do Campo Grande. A estrutura caiu após chuva intensa e ventos fortes, bloqueando um trecho da via. Não houve registro de feridos. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), enquanto o trecho estava interditado, os ônibus que passavam pela região eram desviados pela Rua Gamboa de Baixo e acessavam a Rua Banco dos Ingleses, em direção ao Campo Grande. A partir dali, os veículos seguiam seus itinerários habituais.

Estrutura caiu durante a madrugada desta segunda-feira (16), após ventania 1 de 22

A queda também provocou o desligamento preventivo da rede elétrica nas proximidades da Casa d'Itália. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma equipe foi enviada ao local para acompanhar a ocorrência, enquanto a construtora responsável pela obra realizou a remoção do material. O serviço de energia já havia sido liberado para religação.

O trânsito também foi afetado durante a operação, com bloqueio na Avenida Sete de Setembro, na altura da Casa d'Itália. Os veículos foram desviados pelas regiões do Politeama, Avenida Contorno e Vale do Canela, com acompanhamento de agentes da Semob e da Transalvador.

Intervenções no Palácio da Aclamação

Em nota, a Construtora e Incorporadora Squadro informou que parte do andaime instalado para intervenções na fachada do Palácio da Aclamação cedeu durante os fortes ventos registrados na madrugada desta segunda-feira (16) e atingiu a Avenida Sete de Setembro, no Centro de Salvador.

A empresa afirmou que não houve feridos e que a obra estava paralisada no momento da ocorrência, sem funcionários no local. Segundo a construtora, a Transalvador foi acionada para realizar o isolamento do trânsito, enquanto a Neoenergia foi comunicada para o desligamento preventivo da rede elétrica.

Ainda conforme a nota, a desmontagem da estrutura foi iniciada, e a liberação da via estava prevista para ocorrer após a conclusão dos procedimentos de segurança. A empresa também informou que o episódio não terá impacto no cronograma da obra.

Salvador está sob alerta de tempestade

Salvador está entre os municípios incluídos no alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (16). O aviso prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta é válido até as 23h59 e também abrange cidades baianas como Camaçari, Barreiras e Feira de Santana.