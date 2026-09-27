ATAQUES

Ônibus novos de Salvador são alvo de vandalismo dias após entrega

Novos coletivos tiveram pichações, adesivos e chicletes colocados nas entradas USB nos primeiros dias de circulação

Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15:57

Novos ônibus foram vandalizados após entrega Crédito: Reprodução

Pichações, chicletes colocados nas entradas USB e adesivos de campanha eleitoral já foram encontrados nos novos ônibus que começaram a circular em Salvador. Os veículos foram entregues à população há menos de uma semana como parte do processo de renovação da frota do transporte público.

Os casos de vandalismo foram registrados nos primeiros dias de operação dos coletivos. A situação levou a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) a reforçar o pedido para que os passageiros ajudem a preservar os equipamentos instalados nos veículos.

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“É inaceitável que ônibus entregues há menos de uma semana já estejam sendo danificados. Estamos falando de um investimento feito com dinheiro público para melhorar a vida da população”, afirmou o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Segundo o secretário, os atos acabam afetando também quem utiliza o transporte diariamente. “Os danos comprometem a conservação dos veículos e prejudicam os passageiros que dependem diariamente do transporte público”, disse.

O primeiro lote dos 700 ônibus adquiridos para a renovação da frota foi entregue no último sábado (19). Desde então, os coletivos passaram a operar em diferentes linhas de Salvador, atendendo moradores de mais de 180 bairros.