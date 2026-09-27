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Ônibus novos de Salvador são alvo de vandalismo dias após entrega

Novos coletivos tiveram pichações, adesivos e chicletes colocados nas entradas USB nos primeiros dias de circulação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15:57

Novos ônibus foram vandalizados após entrega
Novos ônibus foram vandalizados após entrega Crédito: Reprodução

Pichações, chicletes colocados nas entradas USB e adesivos de campanha eleitoral já foram encontrados nos novos ônibus que começaram a circular em Salvador. Os veículos foram entregues à população há menos de uma semana como parte do processo de renovação da frota do transporte público.

Os casos de vandalismo foram registrados nos primeiros dias de operação dos coletivos. A situação levou a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) a reforçar o pedido para que os passageiros ajudem a preservar os equipamentos instalados nos veículos.

Novos ônibus foram vandalizados após entrega

Novos ônibus foram vandalizados após entrega por Reprodução
Novos ônibus foram vandalizados após entrega por Reprodução
Novos ônibus foram vandalizados após entrega por Reprodução
Novos ônibus foram vandalizados após entrega por Reprodução
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Novos ônibus foram vandalizados após entrega por Reprodução

“É inaceitável que ônibus entregues há menos de uma semana já estejam sendo danificados. Estamos falando de um investimento feito com dinheiro público para melhorar a vida da população”, afirmou o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Segundo o secretário, os atos acabam afetando também quem utiliza o transporte diariamente. “Os danos comprometem a conservação dos veículos e prejudicam os passageiros que dependem diariamente do transporte público”, disse.

O primeiro lote dos 700 ônibus adquiridos para a renovação da frota foi entregue no último sábado (19). Desde então, os coletivos passaram a operar em diferentes linhas de Salvador, atendendo moradores de mais de 180 bairros.

Pablo Souza também destacou que a conservação dos veículos depende da utilização adequada dos equipamentos pelos passageiros. “A colaboração dos usuários na conservação dos veículos é muito importante para que possamos continuar evoluindo com a melhoria do serviço. O uso adequado dos equipamentos e o cuidado com os espaços de uso coletivo são essenciais para que os benefícios da renovação da frota cheguem a mais pessoas”, explicou.

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