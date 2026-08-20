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Ônibus pega fogo e deixa trânsito lento na Avenida Tancredo Neves

Ocorrência acontece na manhã desta quinta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:22

Corpo de Bombeiros atua para debelar incêndio em ônibus causado por pane elétrica Crédito: Divulgação / SSP 

Um ônibus municipal pegou fogo na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (20). O Corpo de Bombeiros está no local e há registro de congestionamento na região.

As chamas começaram por conta de uma falha mecânica e se propagaram rapidamente. Durante o incêndio, o coletivo levava cerca de dez passageiros. Informações preliminares indicam que não houve feridos.

Uma equipe da Transalvador também está no local para organizar o trânsito, assim como funcionários da Secretaria de Mobilidade (Semob) e da Integra.

Ônibus pega fogo na Avenida Tancredo Neves

Ônibus pega fogo e deixa trânsito lento na Avenida Tancredo Neves por Reprodução / TV Bahia
Ônibus pega fogo e deixa trânsito lento na Avenida Tancredo Neves por Reprodução / Redes sociais
Ônibus pega fogo e deixa trânsito lento na Avenida Tancredo Neves por Reprodução / Redes sociais
Ônibus pega fogo e deixa trânsito lento na Avenida Tancredo Neves por Reprodução / Redes sociais
Ligação Iguatemi-Paralela registra trânsito intenso após incêndio por Reprodução / TV Bahia
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Ônibus pega fogo e deixa trânsito lento na Avenida Tancredo Neves por Reprodução / TV Bahia

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