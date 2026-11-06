TRANSPORTE

Ônibus terão horários especiais durante o AFROPUNK em Salvador; confira

Linhas que atendem aos terminais Acesso Norte, Mussurunga e Águas Claras terão viagens antecipadas e prorrogadas durante o fim de semana

Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:12

Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Quem vai curtir o AFROPUNK Brasil neste fim de semana terá horários especiais de ônibus para voltar para casa após os shows. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) preparou uma operação para atender ao público do festival, que acontece neste sábado (7) e domingo (8), das 17h às 4h, no Parque de Exposições.

A programação prevê mudanças nos horários das linhas que atendem aos terminais Acesso Norte, Mussurunga e Águas Claras. Durante as duas noites, as primeiras viagens serão antecipadas para a madrugada de domingo (8) e segunda-feira (9), com saídas a partir das 2h.

Também haverá prorrogação dos últimos horários de algumas linhas que passam pelos três terminais. As viagens extras deverão ocorrer no início da madrugada, ampliando as opções de transporte para quem deixar o festival após os shows.

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