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Ônibus terão horários especiais durante o AFROPUNK em Salvador; confira

Linhas que atendem aos terminais Acesso Norte, Mussurunga e Águas Claras terão viagens antecipadas e prorrogadas durante o fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:12

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Quem vai curtir o AFROPUNK Brasil neste fim de semana terá horários especiais de ônibus para voltar para casa após os shows. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) preparou uma operação para atender ao público do festival, que acontece neste sábado (7) e domingo (8), das 17h às 4h, no Parque de Exposições.

A programação prevê mudanças nos horários das linhas que atendem aos terminais Acesso Norte, Mussurunga e Águas Claras. Durante as duas noites, as primeiras viagens serão antecipadas para a madrugada de domingo (8) e segunda-feira (9), com saídas a partir das 2h.

Também haverá prorrogação dos últimos horários de algumas linhas que passam pelos três terminais. As viagens extras deverão ocorrer no início da madrugada, ampliando as opções de transporte para quem deixar o festival após os shows.

Confira as atrações do AFROPUNK Brasil 2026

Jorja Smith canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação/Mike Excell
Trio britânico FLO canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação
Emicida canta no Sábado, 7 de novembro por Bruno Trindade/divulgação
Lazzo Matumbi canta no Sábado, 7 de novembro por Fernando Gomes
Ajuliacosta canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação
Fantasmão canta no Sábado, 7 de novembro por Arisson Marinho/CORREIO
Telefunksoul toca no Sábado, 7 de novembro por Divulgação
Kehlani canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação/IDW COMPANY
Kelela canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
Gilberto Gil canta no Domingo, 8 de novembro por @solefotoitalia
Gaby Amarantos canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
NandaTsunami canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
Criolo canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
DJ Belle toca no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
Gilberto Gil, NandaTsunami, Emicida e Jorja Smith estarão no AFROPUNK Brasil 2026 por Divulgação
FLO e Kelela estarão no AFROPUNK Brasil 2026 por Divulgação
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Jorja Smith canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação/Mike Excell

A Semob também disponibilizará equipes de fiscalização nos terminais para acompanhar a operação e avaliar a necessidade de reforço no atendimento. Os agentes ainda vão orientar passageiros e operadores do sistema durante o período do evento.

Leia mais

Imagem - AFROPUNK Brasil 2026 terá distribuição de produtos e ativações de marca em Salvador

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Tags:

Salvador Afropunk Brasil 2026

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