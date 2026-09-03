TRANSPORTE

Ônibus terão itinerários alterados durante desfile do 7 de Setembro em Salvador; veja o que muda

Operação especial da Semob prevê desvios em linhas que circulam pelo Centro, Campo Grande, Vitória e Barra, além de frota extra em terminais

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:40

Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Quem pretende utilizar o transporte público durante o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na próxima segunda-feira (7), deve ficar atento às mudanças no trânsito e nos itinerários de ônibus em Salvador. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou uma operação especial para atender os passageiros durante o evento, com desvios em dezenas de linhas e reforço da frota em estações e terminais da cidade.

As alterações serão necessárias por causa das interdições montadas ao longo do percurso do desfile, que passará por importantes vias do Centro. Entre os locais afetados estão a Avenida Sete de Setembro, o Corredor da Vitória, a Rua da Graça, a Praça Castro Alves, a Rua Chile, a Ladeira da Montanha, a Rua Carlos Gomes, a Rua Conceição da Praia e a Rua Forte de São Pedro.

Segundo a Semob, os desvios serão implantados gradualmente, de acordo com o avanço da operação de trânsito e da programação do desfile. As linhas serão redirecionadas para corredores alternativos e voltarão aos percursos habituais assim que as vias forem liberadas.

As mudanças atingem principalmente ônibus que circulam entre a Barra, Vitória, Campo Grande, Praça da Sé, Comércio, Politeama, Garcia, Garibaldi, Avenida Joana Angélica e Estação da Lapa.

Um dos principais impactos será na Ladeira da Montanha, que será interditada a partir das 5h. Com isso, as linhas que utilizam a via para fazer a ligação entre o Comércio e regiões como Campo Grande, Canela e Barra passarão a utilizar rotas alternativas pela Avenida Contorno e Vale do Canela.

As linhas 1001 (Aeroporto x Praça da Sé) e 1035 (Aeroporto x Praça da Sé via Garibaldi) também terão os itinerários modificados durante a operação.

Frota extra

Além dos desvios, a prefeitura disponibilizará 16 ônibus de reserva para reforçar o atendimento caso haja aumento da demanda ao longo do dia.

A maior parte da frota ficará concentrada na Estação da Lapa, que contará com oito veículos extras entre 13h e 23h. Outros dois ônibus estarão disponíveis na Estação Pirajá, dois no Terminal Acesso Norte e quatro na Estação Águas Claras.