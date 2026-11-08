MADRUGADA DE TENSÃO

Operação na Gamboa tem quatro suspeitos localizados e três fuzis apreendidos em Salvador

Polícia Militar informou que reforçou o policiamento e apreendeu armas, munições, carregadores e rádios comunicadores; um criminoso foi morto

Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 15:49

Operação na Gamboa apreende três fuzis e localiza quatro suspeitos em Salvador Crédito: Divulgação/SSP-BA

Após uma madrugada de tensão e medo para moradores da Gamboa e de bairros vizinhos, marcada pelo confronto armado entre policiais militares e suspeitos de integrar facções criminosas, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que três fuzis foram apreendidos e quatro suspeitos foram localizados neste domingo (8), durante o reforço do policiamento na região de Salvador.

Um dos suspeitos morreu em confronto, por volta de 3h50 deste domingo. Outros três criminosos foram presos - sem ferimentos, após intensificação da ação policial na região, pela manhã e tarde.

As ocorrências também resultaram na apreensão de carregadores, munições e rádios comunicadores. Um dos suspeitos foi baleado durante confronto com policiais na Avenida Contorno e socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Os outros três foram capturados em ações na região da Gamboa e no Centro da cidade.

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A primeira apreensão ocorreu na Avenida Contorno, onde equipes da Rondesp BTS localizaram um fuzil, carregador e munições com um suspeito. Segundo a SSP-BA, houve confronto, e o homem acabou atingido.

Em outra ação, equipes do Batalhão de Pronto Emprego Operacional (BPEO) interceptaram um veículo com dois homens que, segundo informações recebidas pelos policiais, estariam transportando armas. Na abordagem, foram encontrados dois fuzis. Os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Já no início da tarde, policiais do BPEO prenderam outro homem na Rua do Salete, no Centro de Salvador. Ele estava com um carregador de fuzil e munições e foi encaminhado à delegacia.

O policiamento permanece reforçado na região da Gamboa. Informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas, com garantia de anonimato, pelo telefone 181, do Disque Denúncia da SSP-BA. A ligação é gratuita.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. A corporação também confirmou que um homem de 60 anos e uma mulher de 59 ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde. Guias periciais e de remoção foram expedidas, e diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do caso.

Revolta e preocupação