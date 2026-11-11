POLÍCIA

Operação prende cinco suspeitos de facção envolvida em tiroteios na Gamboa

Segunda fase da Operação No Brown cumpriu mandados em Salvador e Camaçari

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10:06

Ação prendeu cinco suspeitos na Gamboa Crédito: Polícia Civil

A disputa entre organizações criminosas pelo controle de territórios na Gamboa e em Cajazeiras, em Salvador, é alvo da segunda fase da Operação No Brown, deflagrada nesta quarta-feira (11). A ação cumpriu quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Cajazeiras, Fazenda Grande II e em diferentes localidades de Camaçari. O balanço inclui ainda uma prisão em flagrante.

Entre os alvos está um homem apontado como líder da organização criminosa e mandante de uma tentativa de homicídio qualificado. Custodiado no sistema prisional do Rio de Janeiro, ele é suspeito de continuar mantendo contato com integrantes do grupo que atua em Cajazeiras IV e V, ligado ao tráfico de drogas e a homicídios. A investigação aponta que a organização é uma dissidência de um grupo rival. O suspeito foi preso em setembro de 2026, no Rio, durante outra operação relacionada a um homicídio na região.

Ação prendeu cinco suspeitos na Gamboa 1 de 8

A apuração que levou à nova fase da operação trata de uma tentativa de homicídio ocorrida em 27 de julho deste ano, na Avenida 29 de Março, em Cajazeiras II. Segundo as investigações, ocupantes de um táxi foram monitorados e surpreendidos por homens armados. Um carro bloqueou a passagem do veículo, enquanto dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e atiraram. O grupo ainda perseguiu o táxi durante a fuga. Uma das vítimas perdeu a visão do olho esquerdo e continua com um projétil alojado na face.

Em Arembepe, distrito de Camaçari, um homem apontado como gerente do tráfico e principal interlocutor da liderança custodiada no Rio tentou se desfazer de três dos quatro celulares que carregava, arremessando os aparelhos pela janela. Em Fazenda Grande II, outro suspeito de gerenciar o tráfico, ex-integrante da Marinha, foi alvo de diligências. Em um imóvel ligado a ele, em Cajazeiras, foram encontrados oito pacotes de maconha do tipo Wolf, um simulacro de arma e uma carabina de pressão.

Em Cajazeiras, um dos investigados foi encontrado com uma pistola 9 mm, carregadores e mais de 100 munições desse calibre, além de projéteis de outros calibres. Também foram apreendidos cocaína, maconha e centenas de porções de haxixe embaladas para venda e identificadas com etiquetas da organização. Dinheiro, um drone e uma camisa com identificação do grupo também foram recolhidos. Na sede de Camaçari, outro suspeito, apontado como executor do atentado, foi localizado. Um celular foi apreendido.