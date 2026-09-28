POLÍCIA

Operação que mira cúpula da Bamor prende nove investigados por tortura em Salvador

Ação mira integrantes da presidência e diretoria da torcida, além de um policial militar

Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:23

Operação mira cúpula da Bamor Crédito: Vitor Barreto/SSP

Nove pessoas foram presas e um alvo ainda não foi localizado durante uma operação deflagrada nesta segunda-feira (28) para investigar casos de tortura dentro da sede da Bamor, em Salvador. Ao todo, são cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na capital.

A ação tem como alvos integrantes da presidência e da diretoria da torcida organizada. Entre os investigados está um policial militar. A operação é conduzida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com forças de segurança do estado.

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Participam das diligências equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Força Correcional Especial Integrada (Force), ligada à Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A Polícia Militar também atua na operação, com agentes dos batalhões de Choque, Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e de Operações Policiais Especiais (Bope), além do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e da Corregedoria.

Segundo as investigações, pelo menos duas pessoas teriam sido submetidas a sessões de tortura física e psicológica dentro da sede da torcida em julho deste ano. As vítimas teriam sido pressionadas a admitir supostas irregularidades e, durante o episódio, sofreram agressões e ameaças.

A apuração aponta que as agressões teriam durado horas e envolvido diferentes métodos de violência. Entre eles estão sufocamento e afogamento. Os investigadores também apontam o uso de tacos de beisebol, martelo e faca.