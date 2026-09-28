Operação que mira cúpula da Bamor prende nove investigados por tortura em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:23
Nove pessoas foram presas e um alvo ainda não foi localizado durante uma operação deflagrada nesta segunda-feira (28) para investigar casos de tortura dentro da sede da Bamor, em Salvador. Ao todo, são cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na capital.
A ação tem como alvos integrantes da presidência e da diretoria da torcida organizada. Entre os investigados está um policial militar. A operação é conduzida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com forças de segurança do estado.
Operação mira cúpula da Bamor
Participam das diligências equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Força Correcional Especial Integrada (Force), ligada à Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A Polícia Militar também atua na operação, com agentes dos batalhões de Choque, Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e de Operações Policiais Especiais (Bope), além do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e da Corregedoria.
Segundo as investigações, pelo menos duas pessoas teriam sido submetidas a sessões de tortura física e psicológica dentro da sede da torcida em julho deste ano. As vítimas teriam sido pressionadas a admitir supostas irregularidades e, durante o episódio, sofreram agressões e ameaças.
A apuração aponta que as agressões teriam durado horas e envolvido diferentes métodos de violência. Entre eles estão sufocamento e afogamento. Os investigadores também apontam o uso de tacos de beisebol, martelo e faca.
Além da suspeita de tortura, a operação apura possíveis crimes de roubo, extorsão, ameaça e associação criminosa. As diligências desta segunda-feira buscam reunir novas provas e esclarecer a participação individual dos investigados nos crimes.