CRIME

Operação que prendeu advogada por ser porta-voz de chefe de facção em Salvador bloqueia R$ 84 milhões

Segunda fase da Operação Rainha do Sul cumpre 70 mandados em seis estados e no Distrito Federal

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:15

Poliane França Gomes Crédito: Reprodução

A operação que prendeu a advogada Poliane França Gomes, apontada como porta-voz de uma das principais lideranças do Bonde do Maluco (BDM) em Salvador, avançou sobre o patrimônio da organização criminosa nesta terça-feira (17). Na segunda fase da Operação Rainha do Sul, a Polícia Civil da Bahia cumpre 70 mandados judiciais em seis unidades da Federação e determinou o bloqueio de até R$ 84 milhões em ativos financeiros.

A medida alcança 28 pessoas investigadas, com limite de bloqueio de até R$ 3 milhões por CPF. A Justiça também autorizou restrições sobre 12 veículos relacionados aos alvos. A investigação busca atingir a estrutura financeira do grupo, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas e homicídios.

Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil 1 de 13

Poliane foi presa na primeira fase da operação, deflagrada em novembro de 2025. Segundo as investigações, ela teria assumido o papel de porta-voz e liderança do BDM em Salvador após se tornar companheira de Leandro da Conceição Santos Fonseca, conhecido como Léo Gringo ou Shantaram, apontado como chefe da facção. Mesmo com ele preso, a advogada teria transmitido ordens para integrantes do grupo e participado da cobrança de dívidas e de ameaças a rivais.

Na ocasião, os policiais encontraram na casa de Poliane, no bairro de São Caetano, uma máquina de contar dinheiro, cerca de R$ 190 mil em espécie e joias avaliadas em mais de R$ 1 milhão. Entre os itens havia um colar com as iniciais “RS”, referência ao codinome “Rainha do Sul”, utilizado pela investigada nas conversas da facção. A primeira etapa também resultou em bloqueios e apreensões de bens, incluindo veículos, motocicletas, um haras e cavalos de raça.

Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a nova fase tem mandados cumpridos na Bahia, em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Tocantins e no Distrito Federal. Na Bahia, as diligências ocorrem em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vera Cruz, Gandu, Conceição do Jacuípe, Camaçari, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Juazeiro, Valença e Catu.