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Orla de Salvador ganhará arena esportiva montada por um mês no verão

Estrutura será montada no trecho entre as praias de Pituaçu e Jaguaribe

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:14

Praia de Jaguaribe
Praia de Jaguaribe Crédito: Reprodução

A orla de Salvador terá uma arena esportiva temporária instalada durante o mês de janeiro como parte da programação do projeto Verão da Orla 2026/2027. A estrutura será montada no trecho entre as praias de Pituaçu e Jaguaribe e deve permanecer em funcionamento por cerca de um mês, com atividades voltadas ao esporte e ao lazer.

Segundo os organizadores, o espaço contará com quadras esportivas, palco para atrações e programação diária aberta ao público. A iniciativa integra uma agenda de verão que prevê mais de 100 atividades entre novembro deste ano e fevereiro de 2027.

Além da arena, o projeto inclui corridas, aulas esportivas, eventos gastronômicos e apresentações culturais ao longo de cinco quilômetros da orla. A programação também prevê ações durante o Réveillon, as celebrações do Dia de Iemanjá e o Carnaval.

"O verão de Salvador sempre foi grande. O que muda agora é que ele passa a ser construído em conjunto, com quem cuida da infraestrutura, quem faz o calendário da cidade, quem opera a orla e quem leva essa mensagem para fora. É isso que permite falar em maior verão da história", afirma João Marcello Barreto, presidente e fundador da Orla Brasil.

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O Verão da Orla é realizado por meio de uma parceria entre a Orla Brasil, a SalvadorPar, a Saltur e a empresa de mídia exterior NEOOH. De acordo com os organizadores, a proposta é ampliar as opções de lazer ao ar livre para moradores e turistas durante a alta estação.

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Salvador Pituaçu

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