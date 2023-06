Osba vence Prêmio Profissionais da Música na categoria 'Orquestras Sinfônicas'

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) venceu na categoria “Orquestras Sinfônicas” do Prêmio Profissionais da Música, que aconteceu no último domingo (4) em Brasília.



A Osba foi a única Orquestra do Norte e Nordeste entre as indicadas, a Osba foi listada na categoria com grandes sinfônicas do País: Brasil Jazz Sinfônica (SP), Orquestra Petrobras Sinfônica (RJ), Orquestra Sinfônica Brasileira (RJ), Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP (SP) e Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro de Brasília (DF). “É difícil mensurar a alegria de receber este prêmio, ainda mais ao concorrer com estas sinfônicas tão gabaritadas. Este prêmio é de todo nosso público, de toda Bahia, do Governo do Estado, que acreditou no nosso trabalho, além da sociedade civil, que por meio da Associação Amigos do Teatro Castro Alves, nos abraçou e nos apoiou em sua gestão. É o reconhecimento de um trabalho sério que está ganhando o amor também de todo o Brasil”, disse o maestro da Osba, Carlos Prazeres. “Receber o Prêmio Profissionais da Música demonstra que a filosofia de administração e os conceitos artísticos da Osba estão no caminho certo. Viva à democratização e à popularização da música de concerto para toda população, independente de classe social. Isso nos dá muito orgulho e mais desafios para consolidar este sucesso”, declarou Thomas Kraack, presidente da ATCA, associação gestora da Osba.