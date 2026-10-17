SERVIÇO

Outubro Rosa Pet: universidade oferece atendimento gratuito para animais em Salvador

Ação da UniFTC busca conscientizar tutores sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de tumores mamários em animais

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 13:03

Outubro Rosa Pet: universidade oferece atendimento gratuito para animais em Salvador Crédito: Divulgação

Médicos veterinários e estudantes da Clínica-Escola de Medicina Veterinária da UniFTC vão realizar, no próximo dia 30 deste mês, uma ação do Outubro Rosa Pet em Salvador. Os atendimentos serão gratuitos, das 8h às 16h, na própria unidade, localizada no bairro de Jaguaribe.

O serviço será oferecido por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento e sem limite de animais atendidos ao longo do dia. Para realizar o cadastro, o responsável pelo animal deve ter mais de 18 anos e apresentar um documento de identificação com foto.

A Clínica-Escola de Medicina Veterinária da UniFTC conta com estrutura para a realização de exames laboratoriais, ultrassonografias e procedimentos cirúrgicos. A indicação e a disponibilidade de cada serviço serão avaliadas individualmente, conforme a necessidade clínica do animal. Caso determinado exame ou procedimento não esteja disponível ou não possa ser realizado no momento, o responsável receberá orientações sobre o encaminhamento adequado.

Segundo a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UniFTC, Aline Quintela, gatas e cadelas devem passar por avaliação física. “O ‘toque amigo’ é uma excelente forma de avaliação de animais com pleura de câncer de mama. A partir dos achados clínicos, os casos que necessitarem de investigação complementar ou acompanhamento serão orientados pela equipe”, explica.

Durante a ação, os responsáveis também vão receber informações sobre os principais sinais de tumores mamários, os fatores de risco e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Embora a doença seja mais frequente em fêmeas, machos também podem apresentar alterações nas glândulas mamárias, o que reforça a importância da avaliação preventiva dos animais.

Caso sejam identificadas alterações nas mamas, como nódulos, aumento de volume ou outros sinais suspeitos, a equipe veterinária avaliará o animal e orientará o responsável sobre a necessidade de exames complementares. Quando houver indicação, os pets serão encaminhados para investigação diagnóstica e acompanhamento veterinário especializado.

Serviço

O quê: Outubro Rosa Pet

Onde: Clínica-Escola de Medicina Veterinária da UniFTC Salvador

Endereço: Rua Desembargador Polybio Mendes da Silva, 41, Jaguaribe, Salvador (BA)

Quando: 30 de outubro (sexta-feira), das 8h às 16h