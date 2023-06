Paciente diz ter sido agredido por PM ao buscar atendimento na UPA de Itapuã

Um homem que não teve a identidade revelada acusa um policial militar que fazia a segurança da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Itapuã de tê-lo agredido com um porrete, na madrugada desta terça-feira (6), quando buscava atendimento odontológico na unidade de saúde. Conforme relato à TV Bahia, as agressões teriam começado após o homem questionar a demora na aplicação de uma medicação que havia sido receitada pelo médico. O paciente diz ter chegado à unidade por volta de 1h da manhã.

"O policial foi lá procurar a moça, ela não veio. O policial disse que eu estava querendo chutar a porta, mas nada a ver. Ele foi lá no quartinho, pegou um porrete e já veio me agredindo. E eu falando com ele que estava com muita dor. Eu correndo dele e ele me batendo. Aí o porteiro falou que tinha gente filmando e ele parou de me agredir", disse o paciente em entrevista. A vítima apresenta marcas por todo o corpo.