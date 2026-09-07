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Padaria é atingida por incêndio na Liberdade e tem prejuízo de R$ 30 mil

Dono afirma que tentou conter as chamas com extintores, mas precisou acionar o Corpo de Bombeiros

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:57

Padaria fica na Avenida Peixe
Padaria fica na Avenida Peixe Crédito: Reprodução

Uma padaria foi atingida por um incêndio na manhã de domingo (6), na Avenida Peixe, no bairro da Liberdade, em Salvador. As chamas assustaram moradores da região e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

De acordo com a TV Bahia, o fogo teria começado na parte elétrica do imóvel. Inicialmente, funcionários tentaram controlar as chamas utilizando os extintores de incêndio disponíveis no local, mas não conseguiram conter o avanço do fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o incêndio.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O fogo destruiu o balcão, eletrodomésticos, pães e outros produtos que estavam disponíveis para venda. A área onde ficam os fornos, localizada na lateral do estabelecimento, não foi atingida pelas chamas. O proprietário estima que os danos tenham provocado um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil.

A Polícia Militar também foi acionada durante a ocorrência após um princípio de confusão no local. O proprietário, que está abalado com o ocorrido, preferiu não comentar detalhes sobre o episódio ou confirmar se houve algum tipo de agressividade envolvendo populares e os bombeiros.

Apesar dos prejuízos, a padaria deve voltar a funcionar normalmente a partir desta terça-feira (8). O estabelecimento possui 14 funcionários. Enquanto o espaço permanece fechado para os trabalhos necessários após o incêndio, o serviço de entrega continua funcionando.

As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda não foram oficialmente esclarecidas. O proprietário, no entanto, acredita que um problema na fiação elétrica tenha iniciado as chamas. 

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Salvador Incêndio

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