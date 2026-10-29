Papai Noel chega ao Shopping Itaigara e dá início à magia dos 'Laços de Natal'

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Millena Marques
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:45
A chegada do Papai Noel ao Shopping Itaigara marcou o início das celebrações natalinas no empreendimento. Realizado nesta quinta-feira (29), o evento teve como tema “Laços de Natal” e reuniu momentos de encanto e emoção, destacando os laços afetivos construídos entre o shopping e as famílias que fazem parte de sua história.
Antes da recepção ao Bom Velhinho, os corredores foram tomados pela Parada Encantada, com personagens natalinos, música e distribuição de cartinhas para o Papai Noel. O clima festivo também está presente na decoração especial, que inclui um carrossel na Praça Central, presépio e espaço do Papai Noel no L1, uma guirlanda gigante no L2 e um cenário instagramável com ursos no térreo.
A programação deste ano também contempla uma iniciativa de solidariedade. A campanha “Desejo de Criança” foi lançada durante a celebração e vai beneficiar crianças atendidas pela APAE de Salvador. Para participar, os clientes podem retirar cartões disponíveis nas árvores de Natal instaladas ao lado da A. Gomes, no térreo, e em frente à Brinkarr, no L2. Os presentes devem ser entregues na Administração do shopping, localizada no piso G1, até 16 de dezembro.
Com atividades que valorizam a tradição natalina, os vínculos afetivos e a solidariedade, o Shopping Itaigara convida as famílias a aproveitarem a temporada e compartilharem momentos especiais durante o período de festas.