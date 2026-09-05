AMANHÃ

Parada LGBT+ Bahia 2026: veja programação, horário e trajeto em Salvador

23ª edição acontece neste domingo (6), com concentração no Farol da Barra, 13 trios elétricos e shows no circuito Barra/Ondina; tema deste ano aborda os impactos do preconceito na saúde LGBTQIAPN+

Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 17:25

Tema da edição 2026 erá 'Vergonha adoece. Orgulho cura!' Crédito: Cleber Sandes/Divulgação

Salvador recebe neste domingo (6) a 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia, realizada na véspera do feriado da Independência do Brasil. Organizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), o evento terá concentração a partir das 12h, no Farol da Barra, e saída dos trios elétricos às 15h, seguindo pelo tradicional circuito Barra/Ondina.

Com o tema “Vergonha adoece. Orgulho cura!”, a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre os efeitos da vergonha, do estigma e da discriminação na saúde da população LGBTQIAPN+. A programação reúne shows, apresentações artísticas, homenagens e manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+.

Parada do Orgulho LGBT+ Bahia 1 de 4

Música e apresentações no Farol da Barra

A programação começa às 11h, no Farol da Barra, com o Palco da Diversidade – Luiz Mott, 80 Anos de Memória e Insurgência, em homenagem ao antropólogo e fundador do GGB, que completa 80 anos.

O espaço terá apresentações de artistas drags, com apresentação de Scarleth Sangalo, Michelle Loren e Jocimar Ramos. Também estão previstas performances de Vanusa Alves, Suzy BabyDoll, Jefter Brown, Saphyra Luz, Sissy Zeta Jones, Dicca Rios, Gilvan Oliveira, Aloma Divina e Joanne Labixa, além do grupo de baianas da Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam).

A programação musical segue a partir das 15h. A cantora Sylvia Patricia se apresenta nesse horário. Às 17h, será a vez dos DJs Moon Boy e Dubai e os Habibis. A banda Orísun encerra a sequência de shows, às 19h.

A trilha sonora reúne MPB, música eletrônica e samba de terreiro, em uma programação que busca valorizar diferentes gerações e expressões culturais.

Quem são os padrinhos da Parada LGBT+ Bahia

A 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia terá como padrinhos de honra o antropólogo Luiz Roberto de Barros Mott e a cordelista e professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Salete Maria.

Fundador do Grupo Gay da Bahia, criado em 1980, Luiz Mott é uma referência na luta contra a LGBTfobia no Brasil. Salete Maria é reconhecida pela atuação como cordelista, professora e pesquisadora, utilizando a literatura de cordel como instrumento de reflexão social e enfrentamento às desigualdades.

A homenagem aos dois reúne memória, ciência, cultura popular e resistência, aspectos que fazem parte da proposta da edição deste ano.

Trios elétricos

O desfile terá concentração a partir das 12h, no Farol da Barra, e saída oficial dos trios às 15h. Ao todo, 13 trios elétricos participarão do cortejo pelo circuito Barra/Ondina, reunindo artistas, movimentos sociais, torcidas organizadas e entidades da sociedade civil.

O trio do GGB terá a presença dos padrinhos Luiz Mott e Salete Maria, além dos DJs Prettin D'Kingo e Binho Gomez. Na abertura do desfile, Allyssa Anjos interpretará o Hino Nacional. Já Denny Santanna cantará o Hino ao Dois de Julho.

Serviço

23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia

Data: domingo, 6 de setembro

Concentração: a partir das 12h

Local: Farol da Barra

Saída dos trios: 15h

Trajeto: circuito Barra/Ondina

Tema: “Vergonha adoece. Orgulho cura!”