SALVADOR

Paraíso tropical: o que levou júri a absolver chef Beto Pimentel e funcionário acusados pela morte de adolescente

Sentença detalha os motivos que levaram o Tribunal do Júri a absolver Beto Pimentel e funcionário no caso

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:46

Chef Beto Pimentel e funcionário foram julgados pela morte de adolescente Crédito: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO

A decisão dos jurados que absolveu o chef de cozinha Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, conhecido como Beto Pimentel, e o funcionário Antônio Santos Batista, no caso da morte do adolescente Guilherme dos Santos Pereira da Silva, foi fundamentada na negativa de autoria dos crimes. Durante o julgamento realizado na segunda-feira (16), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, o Conselho de Sentença reconheceu que houve um homicídio, mas entendeu, por maioria de votos, que não havia como atribuir a autoria do crime aos acusados.

Segundo a sentença, os sete jurados reconheceram a materialidade do crime, mas não afirmaram não ver uma confirmação de que Beto e Antônio foram os resposàveis por ele. No caso de Beto Pimentel, a negativa se referiu à acusação de homicídio qualificado. Já em relação a Antônio Santos Batista, a decisão afastou sua participação na ocultação do cadáver. Com essas respostas, os quesitos seguintes deixaram de ser analisados, e a magistrada determinou a absolvição de ambos.

Caso Paraíso Tropical 1 de 43

A denúncia do Ministério Público da Bahia sustentava que, em 17 de abril de 2017, Guilherme, então com 17 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça enquanto colhia frutas com amigos no pomar localizado nos fundos do Restaurante Paraíso Tropical, no bairro do Cabula, em Salvador. Segundo a acusação, Beto teria entregado uma espingarda a Fabilson do Nascimento Silva, outro funcionário, e instigado o disparo.

Após a morte do jovem, o chef e Antônio teriam levado o corpo para uma área de matagal às margens da Avenida Luís Eduardo Magalhães. Fabilson respondeu a um processo separado e foi condenado pelo Tribunal do Júri, em 2021, a 12 anos, 10 meses e 15 dias de prisão. Além da absolvição pelas imputações de homicídio e ocultação de cadáver, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de posse irregular de arma de fogo e ocultação de cadáver atribuídos a Beto Pimentel.