IMÓVEIS

Parcelas a partir de R$ 790: novo residencial em Patamares terá 432 apartamentos, piscina, área gourmet e mais

Empreendimento fica na Rua Ibiraporã, nas proximidades da Ferreira Costa

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 15:38

Rayz Patamares Crédito: Divulgação

A incorporadora OR, braço imobiliário do Grupo Novonor, vai lançar um novo empreendimento residencial em Patamares, em Salvador. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 155 milhões, o Rayz Patamares terá 432 apartamentos distribuídos em três torres e aposta em plantas compactas e funcionais para atender a um público que busca melhor aproveitamento dos espaços.

O empreendimento fica na Rua Ibiraporã, nas proximidades da Ferreira Costa. O stand de vendas e o apartamento decorado serão abertos ao público a partir de 17 de setembro, no piso L1 do Shopping Paralela.

O projeto terá duas opções de planta: uma com 40,06 m², com dois quartos, e outra de 44,26 m², com dois quartos, sendo um deles suíte. As duas configurações também poderão ser adquiridas na modalidade garden, com áreas adicionais que variam de 15,64 m² a 23,27 m².

Segundo a OR, o lançamento representa uma ampliação do perfil de produtos oferecidos pela empresa, com imóveis de dimensões mais enxutas e projetos pensados para as necessidades atuais dos moradores. A arquitetura é assinada pelo escritório Serrano e Silva Arquitetura, enquanto a Moré Arquitetura responde pelo projeto de interiores das áreas comuns.

Estrutura

O condomínio será formado por três torres de 18 pavimentos, com oito apartamentos por andar. Entre os equipamentos previstos estão piscinas para adultos e crianças, academia, quadra esportiva, espaço gourmet e salão de festas.

O projeto também terá ambientes voltados para diferentes públicos, como brinquedoteca, parque infantil, salão de jogos e espaço pet. Áreas verdes integram os espaços comuns.

Rayz Patamares 1 de 19

Na estrutura de serviços, o Rayz Patamares contará com espaço para delivery e bicicletário. O empreendimento terá ainda um Deck Park, com vagas privativas para os moradores, além de vagas destinadas a visitantes próximas à portaria.

Para o diretor superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio, o projeto foi desenvolvido para acompanhar mudanças no perfil de quem procura um imóvel residencial. “O Rayz Patamares tem a assinatura da OR e traz para esse novo perfil de produto atributos que acompanham a nossa marca, como valor agregado e o cuidado de desenvolver o produto visando a necessidade do seu público-alvo”, afirma.

Ainda de acordo com Sampaio, a localização foi um dos fatores considerados no desenvolvimento do empreendimento. “Patamares é uma localização privilegiada, com uma combinação de infraestrutura, serviços e proximidade com a orla que faz diferença para quem escolhe onde morar”, diz.

Localização

A região de Patamares passou a concentrar novos empreendimentos residenciais nos últimos anos, impulsionada pela proximidade com a orla e pela oferta de comércio, serviços, restaurantes e instituições de ensino. O acesso a importantes vias de Salvador também é apontado como um dos atrativos do bairro.

O corretor Hamilton Felix, que participou da apresentação do projeto aos profissionais do setor na última quinta-feira (3), avalia que havia expectativa pelo lançamento de um novo produto da incorporadora na região. “A OR costuma vender seus produtos muito rapidamente pela marca que é. O mercado vem esperando há bastante tempo esse novo produto, em uma região muito boa, numa localização que é fantástica”, afirma.