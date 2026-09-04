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Parcelas a partir de R$ 790: novo residencial em Patamares terá 432 apartamentos, piscina, área gourmet e mais

Empreendimento fica na Rua Ibiraporã, nas proximidades da Ferreira Costa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 15:38

Rayz Patamares
Rayz Patamares Crédito: Divulgação

A incorporadora OR, braço imobiliário do Grupo Novonor, vai lançar um novo empreendimento residencial em Patamares, em Salvador. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 155 milhões, o Rayz Patamares terá 432 apartamentos distribuídos em três torres e aposta em plantas compactas e funcionais para atender a um público que busca melhor aproveitamento dos espaços.

O empreendimento fica na Rua Ibiraporã, nas proximidades da Ferreira Costa. O stand de vendas e o apartamento decorado serão abertos ao público a partir de 17 de setembro, no piso L1 do Shopping Paralela.

O projeto terá duas opções de planta: uma com 40,06 m², com dois quartos, e outra de 44,26 m², com dois quartos, sendo um deles suíte. As duas configurações também poderão ser adquiridas na modalidade garden, com áreas adicionais que variam de 15,64 m² a 23,27 m².

Segundo a OR, o lançamento representa uma ampliação do perfil de produtos oferecidos pela empresa, com imóveis de dimensões mais enxutas e projetos pensados para as necessidades atuais dos moradores. A arquitetura é assinada pelo escritório Serrano e Silva Arquitetura, enquanto a Moré Arquitetura responde pelo projeto de interiores das áreas comuns.

Estrutura

O condomínio será formado por três torres de 18 pavimentos, com oito apartamentos por andar. Entre os equipamentos previstos estão piscinas para adultos e crianças, academia, quadra esportiva, espaço gourmet e salão de festas.

O projeto também terá ambientes voltados para diferentes públicos, como brinquedoteca, parque infantil, salão de jogos e espaço pet. Áreas verdes integram os espaços comuns.

Rayz Patamares

Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
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Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
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Rayz Patamares por Divulgação

Na estrutura de serviços, o Rayz Patamares contará com espaço para delivery e bicicletário. O empreendimento terá ainda um Deck Park, com vagas privativas para os moradores, além de vagas destinadas a visitantes próximas à portaria.

Para o diretor superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio, o projeto foi desenvolvido para acompanhar mudanças no perfil de quem procura um imóvel residencial. “O Rayz Patamares tem a assinatura da OR e traz para esse novo perfil de produto atributos que acompanham a nossa marca, como valor agregado e o cuidado de desenvolver o produto visando a necessidade do seu público-alvo”, afirma.

Ainda de acordo com Sampaio, a localização foi um dos fatores considerados no desenvolvimento do empreendimento. “Patamares é uma localização privilegiada, com uma combinação de infraestrutura, serviços e proximidade com a orla que faz diferença para quem escolhe onde morar”, diz.

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Localização

A região de Patamares passou a concentrar novos empreendimentos residenciais nos últimos anos, impulsionada pela proximidade com a orla e pela oferta de comércio, serviços, restaurantes e instituições de ensino. O acesso a importantes vias de Salvador também é apontado como um dos atrativos do bairro.

O corretor Hamilton Felix, que participou da apresentação do projeto aos profissionais do setor na última quinta-feira (3), avalia que havia expectativa pelo lançamento de um novo produto da incorporadora na região. “A OR costuma vender seus produtos muito rapidamente pela marca que é. O mercado vem esperando há bastante tempo esse novo produto, em uma região muito boa, numa localização que é fantástica”, afirma.

As unidades do Rayz Patamares serão comercializadas com parcelas mensais a partir de R$ 790, enquanto houver estoque.

Tags:

Salvador

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