CRIME

Passageira atacou motorista de app com tesoura em Salvador para não pagar R$ 50 na corrida

Viagem começou em Lauro de Freitas e terminou no Costa Azul

Wendel de Novais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:00

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio Crédito: Reprodução

A passageira de aplicativo que atacou um motorista durante uma discussão em Salvador agiu para não pagar uma corrida de R$ 50, nesta segunda-feira (31), em Salvador. Segundo informações iniciais, a viagem começou no bairro de Vila Praiana, em Lauro de Freitas, e terminou em uma briga no Costa Azul, onde o condutor, de 30 anos, foi atingido por golpes de arma branca. O

O caso, que é investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), começou quando o motorista cobrou o pagamento da viagem. Em uma gravação feita pelo próprio condutor, ele pergunta sobre o pagamento. A passageira, por sua vez, responde que deixaria o valor “para a próxima viagem”, mas o homem afirma que o aplicativo não permite esse tipo de pagamento.

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio 1 de 4

Durante a discussão, a mulher afirma que “não tem dinheiro” para pagar os R$ 50 da corrida. O motorista, então, informa que iria levá-la “de volta” ao ponto inicial da viagem, em Vila Praiana, Lauro de Freitas. Na sequência, a mulher o ameaça a vítima com uma tesoura na mão. Pouco depois, ela parte para cima do condutor e a discussão se transforma em agressão física.