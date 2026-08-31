Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Passageira atacou motorista de app com tesoura em Salvador para não pagar R$ 50 na corrida

Viagem começou em Lauro de Freitas e terminou no Costa Azul

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:00

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio Crédito: Reprodução

A passageira de aplicativo que atacou um motorista durante uma discussão em Salvador agiu para não pagar uma corrida de R$ 50, nesta segunda-feira (31), em Salvador. Segundo informações iniciais, a viagem começou no bairro de Vila Praiana, em Lauro de Freitas, e terminou em uma briga no Costa Azul, onde o condutor, de 30 anos, foi atingido por golpes de arma branca. O

O caso, que é investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), começou quando o motorista cobrou o pagamento da viagem. Em uma gravação feita pelo próprio condutor, ele pergunta sobre o pagamento. A passageira, por sua vez, responde que deixaria o valor “para a próxima viagem”, mas o homem afirma que o aplicativo não permite esse tipo de pagamento. 

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução
1 de 4
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução

Durante a discussão, a mulher afirma que “não tem dinheiro” para pagar os R$ 50 da corrida. O motorista, então, informa que iria levá-la “de volta” ao ponto inicial da viagem, em Vila Praiana, Lauro de Freitas. Na sequência, a mulher o ameaça a vítima com uma tesoura na mão. Pouco depois, ela parte para cima do condutor e a discussão se transforma em agressão física.

O homem tentou se defender e os dois entraram em luta corporal. Durante o confronto, no entanto o motorista acabou ferido pelos golpes. A confusão só acabou quando o homem gritou por socorro e dois homens se aproximaram do carro já parado. 

Leia mais

Imagem - Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista

Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista

Imagem - Sem eletricidade: veja bairros de Salvador que terão desligamento nesta segunda (31)

Sem eletricidade: veja bairros de Salvador que terão desligamento nesta segunda (31)

Imagem - Passageira esfaqueia motorista de aplicativo em Salvador durante briga por pagamento 'na próxima viagem'

Passageira esfaqueia motorista de aplicativo em Salvador durante briga por pagamento 'na próxima viagem'

Tags:

Salvador Motorista de app Passageira Esfaqueou

Mais recentes

Imagem - Arena Fonte Nova ganha novo camarote com cozinha completa, adega e estacionamento

Arena Fonte Nova ganha novo camarote com cozinha completa, adega e estacionamento
Imagem - Área de banho no Porto da Barra será delimitada a partir desta terça-feira (1°)

Área de banho no Porto da Barra será delimitada a partir desta terça-feira (1°)
Imagem - Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista

Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista