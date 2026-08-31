CRIME

Passageira esfaqueia motorista de aplicativo em Salvador durante briga por pagamento 'na próxima viagem'

Caso é investigado pela 9ª DT/Boca do Rio.

Wendel de Novais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:58

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio Crédito: Reprodução

Uma passageira esfaqueou um motorista de aplicativo durante uma discussão sobre o pagamento de uma corrida nesta segunda-feira (31), no Costa Azul, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso através da 9ª Delegacia Territorial (DT), o homem, de 30 anos, foi atingido por golpes de arma branca após um desentendimento durante uma negociação comercial.

A discussão foi registrada em uma gravação feita pelo próprio motorista. Nas imagens, o condutor questiona a passageira sobre como seria feito o pagamento da viagem. A mulher responde que deixaria o valor “para a próxima viagem”. O motorista, no entanto, explica que o aplicativo não permite esse tipo de procedimento, mas a mulher contesta, afirmando que já fez isso antes.

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio 1 de 4

Ao longo da discussão, a mulher, que estava com uma criança no carro, diz que não tem dinheiro e não vai pagar. Diante da situação, o motorista diz que levaria a mulher “de volta” ao local onde a viagem começou. Os dois seguiram discutindo até que uma mulher tira uma tesoura da bolsa e ameaça o profisisonal.

Ainda assim, o motorista não cedeu e acabou esfaqueado pela mulher. Nas imagens do momento da agressão, ela agarra a camisa do motorista, que tenta se defender. Os dois entram em luta corporal dentro do veículo, e o motorista acaba atingido pelos golpes.