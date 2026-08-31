Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Passageira esfaqueia motorista de aplicativo em Salvador durante briga por pagamento 'na próxima viagem'

Caso é investigado pela 9ª DT/Boca do Rio.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:58

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio Crédito: Reprodução

Uma passageira esfaqueou um motorista de aplicativo durante uma discussão sobre o pagamento de uma corrida nesta segunda-feira (31), no Costa Azul, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso através da 9ª Delegacia Territorial (DT), o homem, de 30 anos, foi atingido por golpes de arma branca após um desentendimento durante uma negociação comercial.

A discussão foi registrada em uma gravação feita pelo próprio motorista. Nas imagens, o condutor questiona a passageira sobre como seria feito o pagamento da viagem. A mulher responde que deixaria o valor “para a próxima viagem”. O motorista, no entanto, explica que o aplicativo não permite esse tipo de procedimento, mas a mulher contesta, afirmando que já fez isso antes.

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio

Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução
1 de 4
Câmera flagrou crime dentro do carro na Boca do Rio por Reprodução

Ao longo da discussão, a mulher, que estava com uma criança no carro, diz que não tem dinheiro e não vai pagar. Diante da situação, o motorista diz que levaria a mulher “de volta” ao local onde a viagem começou. Os dois seguiram discutindo até que uma mulher tira uma tesoura da bolsa e ameaça o profisisonal. 

Ainda assim, o motorista não cedeu e acabou esfaqueado pela mulher. Nas imagens do momento da agressão, ela agarra a camisa do motorista, que tenta se defender. Os dois entram em luta corporal dentro do veículo, e o motorista acaba atingido pelos golpes. 

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e que as circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela 9ª DT/Boca do Rio. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista nem sobre eventual prisão da passageira até o momento.

Leia mais

Imagem - Motorista de app é preso suspeito de participar de roubo a turista inglês em Salvador

Motorista de app é preso suspeito de participar de roubo a turista inglês em Salvador

Imagem - Salvador terá ventos de quase 40 km/h e temperatura de até 33°C nesta semana

Salvador terá ventos de quase 40 km/h e temperatura de até 33°C nesta semana

Imagem - Salvador ganha novas vagas de estacionamento Zona Azul; veja os endereços

Salvador ganha novas vagas de estacionamento Zona Azul; veja os endereços

Tags:

Salvador Motorista de app Passageira Esfaqueou

Mais recentes

Imagem - Manicure é esfaqueada durante o trabalho após desentendimento em salão de beleza no interior da Bahia

Manicure é esfaqueada durante o trabalho após desentendimento em salão de beleza no interior da Bahia
Imagem - Trecho da BR-116 é totalmente interditado após acidente na Bahia

Trecho da BR-116 é totalmente interditado após acidente na Bahia
Imagem - Sem eletricidade: veja bairros de Salvador que terão desligamento nesta segunda (31)

Sem eletricidade: veja bairros de Salvador que terão desligamento nesta segunda (31)