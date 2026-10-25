Passageiro morre após ficar preso entre trem e plataforma em estação de metrô de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:04
Um homem morreu após ficar preso entre um trem e a plataforma na tarde deste domingo (25), na Estação Campinas de Pirajá, em Salvador. Segundo a concessionária, a pessoa acessou indevidamente a via.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestam atendimento à ocorrência. O Samu constatou o óbito da vítima. A identidade dela não foi revelada.
Em nota, o Metrô Bahia reforçou a importância de seguir as orientações de segurança no sistema metroviário para evitar acidentes. Entre as recomendações estão não acessar a via, respeitar a faixa amarela de segurança e aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem.
"Essas orientações são divulgadas continuamente por meio de campanhas de comunicação", diz trecho da nota.
A reportagem tentou contato com o Samu e o Corpo de Bombeiros, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.