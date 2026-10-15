MOBILIDADE

Patinetes elétricos atingem marca de 1 milhão de viagens realizadas em Salvador

Serviço soma mais de 180 mil usuários cadastrados

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:10

Patinetes elétricos passam a operar na Cidade Baixa, em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os patinetes elétricos de Salvador atingiram a marca de 1 milhão de viagens desde o início da operação, em janeiro de 2025. Administrado pela empresa JET e regulamentado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o serviço soma mais de 180 mil usuários cadastrados e passou a atender diferentes regiões da capital baiana.

A expansão ocorreu tanto no número de equipamentos quanto nas áreas de circulação autorizadas. A operação começou com 300 patinetes concentrados na orla e, atualmente, disponibiliza cerca de 1,2 mil unidades em diferentes pontos da cidade. A proposta é oferecer uma alternativa para deslocamentos curtos de moradores e turistas.

Além da faixa litorânea, o serviço chegou a bairros e regiões como Centro, Campo Grande, Caminho das Árvores, Pituba, Ondina, Rio Vermelho e Cidade Baixa. Na orla, a cobertura também foi ampliada para localidades como Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

Para o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, o número de viagens reflete a adesão dos usuários à modalidade e a ampliação gradual da oferta na cidade.

“Alcançar 1 milhão de viagens mostra que os patinetes elétricos conquistaram seu espaço na rotina de mobilidade de Salvador. Começamos com uma operação concentrada na orla e, aos poucos, fomos ampliando o serviço para outras regiões, permitindo que mais pessoas tenham acesso a essa alternativa de transporte. Nosso objetivo é continuar avançando, sempre priorizando a segurança dos usuários e dos pedestres, e oferecendo novas possibilidades de deslocamento para a população”, afirmou.

Regras para utilização

A circulação dos patinetes elétricos e de outros equipamentos de micromobilidade é regulamentada pelo Decreto Municipal nº 40.301/2025, publicado em julho do ano passado. A norma estabelece critérios para o funcionamento do serviço e busca organizar o uso dos equipamentos nos espaços públicos, com atenção à segurança viária.

Entre as determinações, está a idade mínima de 18 anos para conduzir os patinetes. Também é proibido transportar mais de uma pessoa por equipamento, incluindo crianças.

A circulação é permitida em ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas, parques, praças e vias cuja velocidade máxima regulamentada seja de até 40 km/h, respeitadas as condições previstas na legislação municipal.

Os limites de velocidade variam conforme o local. Nas vias autorizadas, os equipamentos podem atingir até 25 km/h. Em áreas compartilhadas, parques e praças, o limite é de 12 km/h. Já nas calçadas, onde o trânsito dos patinetes é permitido nas condições estabelecidas pela regulamentação, a velocidade máxima é de 6 km/h. O uso também é proibido nos corredores exclusivos do BRT e do BRS.

Fiscalização e bloqueios

A Semob e a operadora JET realizam ações educativas e de fiscalização diariamente em diferentes pontos de Salvador. As atividades incluem orientações sobre as regras de circulação e medidas para coibir condutas que possam comprometer a segurança dos usuários e dos pedestres.

Desde o início do serviço, mais de 3 mil contas foram bloqueadas por uso irregular dos equipamentos. Entre as principais ocorrências estão a utilização por menores de 18 anos e o transporte de duas ou mais pessoas no mesmo patinete.