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Patinetes elétricos de Salvador já percorreram distância equivalente a 115 voltas na Terra; veja números

Desde janeiro de 2025, equipamentos somam mais de 4,6 milhões de quilômetros rodados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:51

Patinetes elétricos em Salvador
Patinetes elétricos em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os patinetes elétricos compartilhados já percorreram mais de 4,6 milhões de quilômetros pelas ruas de Salvador desde o início da operação, em janeiro de 2025. A distância acumulada pelos usuários equivale a mais de 115 voltas ao redor da Terra. O serviço é oferecido pela empresa JET e regulamentado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

O levantamento também aponta que o tempo somado de todos os deslocamentos ultrapassa 34,8 milhões de minutos, o equivalente a aproximadamente 66 anos de viagens. Os dados foram divulgados pela empresa responsável pelo serviço.

Entre os números que chamam a atenção está o maior trajeto realizado por um único usuário, que chegou a 60,2 quilômetros. Outro recorde é o de utilização individual: uma pessoa já realizou 2.215 viagens com os equipamentos.

Na divisão por regiões da capital baiana, a Barra aparece na liderança como o local com maior utilização dos patinetes. Desde o início da operação, o serviço também chegou a bairros como Centro, Campo Grande, Caminho das Árvores, Pituba, Ondina, Rio Vermelho e localidades da Cidade Baixa.

A cobertura foi ampliada ainda para outros trechos da orla, incluindo Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

O maior movimento registrado desde a chegada dos equipamentos à capital ocorreu no dia 1º de janeiro de 2026. Na ocasião, foram contabilizadas 6.904 viagens, realizadas por 4.086 usuários diferentes.

Patinetes em Salvador

Estacionamento de patinete elétrico por Divulgação/Semob
Estacionamento de patinete elétrico por Divulgação/Semob
Estacionamento de patinetes elétricos por Divulgação/Semob
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos chegam em Salvador por Divulgação / Ascom Semob
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Estacionamento de patinete elétrico por Divulgação/Semob

Como utilizar os patinetes

Para utilizar o serviço, é necessário baixar o aplicativo da JET, fazer um cadastro e localizar um equipamento disponível. O desbloqueio também é realizado pela plataforma.

Ao terminar o percurso, o usuário deve deixar o patinete em um dos pontos de estacionamento autorizados. A orientação é respeitar as regras de circulação e evitar estacionar em locais que prejudiquem a passagem de pedestres ou a acessibilidade nos espaços públicos.

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Salvador Patinetes em Salvador

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