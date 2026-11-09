CURIOSIDADE

Patinetes elétricos de Salvador já percorreram distância equivalente a 115 voltas na Terra; veja números

Desde janeiro de 2025, equipamentos somam mais de 4,6 milhões de quilômetros rodados

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:51

Patinetes elétricos em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os patinetes elétricos compartilhados já percorreram mais de 4,6 milhões de quilômetros pelas ruas de Salvador desde o início da operação, em janeiro de 2025. A distância acumulada pelos usuários equivale a mais de 115 voltas ao redor da Terra. O serviço é oferecido pela empresa JET e regulamentado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

O levantamento também aponta que o tempo somado de todos os deslocamentos ultrapassa 34,8 milhões de minutos, o equivalente a aproximadamente 66 anos de viagens. Os dados foram divulgados pela empresa responsável pelo serviço.

Entre os números que chamam a atenção está o maior trajeto realizado por um único usuário, que chegou a 60,2 quilômetros. Outro recorde é o de utilização individual: uma pessoa já realizou 2.215 viagens com os equipamentos.

Na divisão por regiões da capital baiana, a Barra aparece na liderança como o local com maior utilização dos patinetes. Desde o início da operação, o serviço também chegou a bairros como Centro, Campo Grande, Caminho das Árvores, Pituba, Ondina, Rio Vermelho e localidades da Cidade Baixa.

A cobertura foi ampliada ainda para outros trechos da orla, incluindo Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

O maior movimento registrado desde a chegada dos equipamentos à capital ocorreu no dia 1º de janeiro de 2026. Na ocasião, foram contabilizadas 6.904 viagens, realizadas por 4.086 usuários diferentes.

Patinetes em Salvador 1 de 8

Como utilizar os patinetes

Para utilizar o serviço, é necessário baixar o aplicativo da JET, fazer um cadastro e localizar um equipamento disponível. O desbloqueio também é realizado pela plataforma.