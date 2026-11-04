GRATUITO

Pedro Sampaio, Natanzinho Lima e mais: confira atrações do primeiro dia do Festival Virada Salvador 2027

Evento gratuito começa na quarta-feira (30 de dezembro), na Boca do Rio

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:23

Pedro Sampaio Crédito: Divulgação

O Festival Virada Salvador 2027 começa na quarta-feira (30 de dezembro), com shows gratuitos de Pedro Sampaio, Natanzinho Lima e outros artistas na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. A programação de abertura também contará com Durval Lelys, Pablo e Tony Salles.

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação nesta quarta-feira (4). O festival será realizado entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro, com dois palcos e mais de 100 horas de música ao longo dos cinco dias de festa.

Veja atrações do Festival Virada Salvador 1 de 25

A edição deste ano terá como conceito “Isso é muito Salvador” e reunirá artistas de diferentes ritmos e estilos da música baiana e brasileira.

Confira as atrações do primeiro dia

Quarta-feira (30/12)

Durval Lelys

Pedro Sampaio

Pablo

Natanzinho Lima

Tony Salles