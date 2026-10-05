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Pelourinho celebra tradição centenária com a Festa de Nossa Senhora do Rosário

Festividade é realizada pela Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo – Irmandade dos Homens Pretos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 18:51

Festa de Nossa Senhora do Rosário
Festa de Nossa Senhora do Rosário Crédito: Divulgação

O Centro Histórico de Salvador volta a ser cenário de uma das mais tradicionais manifestações religiosas e culturais da Bahia entre os dias 7 e 19 de outubro. Realizada pela Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo – Irmandade dos Homens Pretos, a Festa de Nossa Senhora do Rosário 2026 reúne celebrações de fé, preservação da memória e valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro.

Neste ano, a festividade tem como tema “Sob teu manto, encontramos amor, proteção e esperança” e convida fiéis, moradores e visitantes a participarem de uma programação que mantém viva uma tradição construída ao longo de gerações no Pelourinho.

As atividades têm início no dia 7 de outubro, com a Solenidade de Nossa Senhora do Rosário. Entre os dias 9 e 17, acontece a Novena, período dedicado à oração e à devoção mariana. O momento mais aguardado da celebração será no dia 18 de outubro, quando ocorre a tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário, reunindo manifestações religiosas e culturais que marcam a história da irmandade.

Encerrando a programação, no dia 19 de outubro será realizada uma celebração em homenagem aos antepassados, seguida do tradicional Bacalhau, encontro que reforça os laços comunitários e destaca a importância da ancestralidade na construção da identidade da festa.

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Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, a celebração representa um importante legado histórico e cultural da capital baiana. Mais do que um evento religioso, a Festa de Nossa Senhora do Rosário preserva saberes, costumes e expressões que atravessam séculos, fortalecendo a memória coletiva e a herança afrodescendente presente no Centro Histórico de Salvador.

A edição deste ano também integra iniciativas de promoção e salvaguarda do patrimônio cultural, por meio de projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia.

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Salvador

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