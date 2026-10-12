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Pelourinho terá programação infantil gratuita com música e cinema em outubro

Atividades acontecem no dia 18, no Largo Quincas Berro d’Água, com apresentação do Grupo Corrupio e sessão da 2ª Mostra Cine Petrobras

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:48

Festival Pelourinho Cultural
Festival Pelourinho Cultural Crédito: Divulgação

O Pelourinho terá uma programação gratuita voltada para crianças e famílias no próximo dia 18 de outubro, em celebração ao Mês da Criança. A agenda do Festival Pelourinho Cultural será realizada no Largo Quincas Berro d’Água, no Centro Histórico de Salvador, com música, brincadeiras e cinema. As atividades começam às 15h, com o Grupo Corrupio, e seguem às 18h, com a exibição de um filme infantil pela 2ª Mostra Cine Petrobras.

A programação começa com o espetáculo Gira Corrupio, que propõe uma experiência interativa para crianças e adultos. A apresentação reúne cantigas, brincadeiras de roda, ritmos, gestos e histórias, convidando o público a participar das atividades e a compartilhar momentos de diversão.

A proposta é valorizar o brincar como parte da infância e aproximar diferentes gerações por meio de manifestações culturais transmitidas ao longo do tempo. A iniciativa também busca estimular a imaginação e ampliar o contato das crianças com a música e outras expressões artísticas.

Às 18h, a 2ª Mostra Cine Petrobras dá continuidade à programação com a exibição de um filme voltado ao público infantil. O título da produção não foi informado.

O acesso às atividades é gratuito, mas está sujeito à lotação do espaço.

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Sobre o festival

O Festival Pelourinho Cultural é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com produção da Tapis Rouge Produções e patrocínio da Petrobras. O projeto busca ampliar o acesso à cultura, valorizar a produção musical local e fortalecer o Centro Histórico de Salvador como espaço de encontro entre artistas e público.

Tags:

Pelourinho

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