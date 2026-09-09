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Percussionista baiano lança primeiro método brasileiro voltado ao ensino de congas

Livro reúne 43 anos de pesquisa de Orlando Bolão e propõe aprendizado acessível para músicos de diferentes níveis

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:51

Orlando Bolão
Orlando Bolão Crédito: Totti Sabino

O músico baiano Orlando Bolão lança, nesta quarta-feira (10), às 19h30, o livro Meta Congas – Rudimentos para Congas na Casa da Música, na Lagoa do Abaeté, em Itapuã. A publicação é fruto de 43 anos de pesquisa e busca ampliar o acesso ao aprendizado do instrumento por meio de uma linguagem que dispensa o conhecimento prévio de leitura musical.

A proposta foi criada a partir da observação das dificuldades enfrentadas por percussionistas que aprendem de forma prática e encontram barreiras nos métodos tradicionais.

Segundo Orlando Bolão, o projeto nasceu da percepção de uma lacuna na formação de músicos brasileiros. Embora existam materiais didáticos voltados para bateria e outros instrumentos de percussão, ele identificou a ausência de uma sistematização específica para as congas construída a partir da realidade cultural e técnica brasileira.

O método organiza movimentos, articulações e exercícios em uma linguagem própria, desenvolvida para facilitar o aprendizado de estudantes, professores, músicos profissionais e autodidatas. Além do conteúdo impresso, a obra traz QR Codes que direcionam o leitor para vídeos demonstrativos, permitindo acompanhar visualmente a execução das técnicas apresentadas.

A pesquisa que deu origem ao livro começou ainda na adolescência do músico, quando passou a frequentar o Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em busca de referências sobre as origens das matrizes rítmicas afro-brasileiras. Ao longo dos anos, o estudo foi ampliado pela convivência com mestres da tradição percussiva e pela experiência acumulada em palcos e estúdios.

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Reconhecido internacionalmente, Orlando Bolão já atuou ao lado de artistas como Alejandro Sanz, Eumir Deodato, Daniela Mercury, Gaby Amarantos, Banda Black Rio e Cheiro de Amor. Agora, transforma essa experiência em uma proposta pedagógica que busca aproximar o ensino formal da realidade de percussionistas formados fora dos ambientes acadêmicos.

Após o lançamento em Salvador, o livro também será apresentado em São Paulo. A agenda inclui atividades na Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 28 de setembro, e na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp), no dia 30.

Tags:

Salvador

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