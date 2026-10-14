Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Perícia identificou 140 problemas nos elevadores do Salvador Prime antes de queda

Assembleia extraordinária foi convocada em caráter de urgência para discutir irregularidades atribuídas à manutenção

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:04

Bombeiros retiraram vítima dos escombros
Bombeiros retiraram vítima dos escombros Crédito: Corpo de Bombeiros da Bahia

Uma perícia identificou 140 problemas nos elevadores do Salvador Prime antes de um dos equipamentos despencar cinco andares e deixar uma mulher ferida, na manhã desta terça-feira (13), em Salvador. Segundo um morador, entre as irregularidades apontadas está um defeito em uma placa responsável pela comunicação entre o botão e o sistema de comando do elevador.

O acidente aconteceu por volta das 10h, na torre 2 do empreendimento, localizado no bairro do Caminho das Árvores. A cabine caiu entre os níveis das garagens 7 e 2m. A mulher que estava no equipamento sofreu ferimentos leves. Às 11h40, o Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima havia sido retirada da cabine e estabilizada pelos agentes.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros

Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
1 de 4
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia

Em seguida, ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade de saúde. Um dia após o acidente, nesta quarta-feira (14), o condomínio teria uma Assembleia Geral Extraordinária marcada em caráter de urgência para discutir a situação dos elevadores.

De acordo com uma nota à qual o CORREIO teve acesso, a reunião previa a apresentação aos condôminos das irregularidades identificadas pela perícia, atribuídas a possíveis falhas na manutenção prestada pela Otis Elevadores. A assembleia também iria discutir e votar a autorização para a rescisão antecipada do contrato de manutenção com a empresa. 

Após a queda, imagens de uma ambulância e de um veículo do Corpo de Bombeiros circularam nas redes sociais. Até o momento, as circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. O Salvador Prime é composto por três torres. A reportagem tenta contato com a administração do empreendimento e com a Otis Elevadores, empresa responsável pela manutenção dos equipamentos.

Leia mais

Imagem - Elevador do Salvador Prime despencou cinco andares

Elevador do Salvador Prime despencou cinco andares

Imagem - Bombeiros resgatam vítima presa após elevador despencar em prédio de luxo em Salvador

Bombeiros resgatam vítima presa após elevador despencar em prédio de luxo em Salvador

Imagem - Elevador despenca no Salvador Prime e deixa uma pessoa ferida

Elevador despenca no Salvador Prime e deixa uma pessoa ferida

Tags:

Elevador Salvador Prime

Mais recentes

Imagem - Com mais de 4 milhões de inscritos, canal 'Exército do Lula' sai do ar após decisão do TSE e precisa aguardar 48 horas para voltar

Com mais de 4 milhões de inscritos, canal 'Exército do Lula' sai do ar após decisão do TSE e precisa aguardar 48 horas para voltar
Imagem - Uma em cada cinco pacientes escolhe sedação para colocar DIU, aponta estudo

Uma em cada cinco pacientes escolhe sedação para colocar DIU, aponta estudo
Imagem - Linfoma não Hodgkin, câncer que matou Netinho, deve registrar 12,5 mil novos casos por ano até 2028

Linfoma não Hodgkin, câncer que matou Netinho, deve registrar 12,5 mil novos casos por ano até 2028