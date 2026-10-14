ACIDENTE

Perícia identificou 140 problemas nos elevadores do Salvador Prime antes de queda

Assembleia extraordinária foi convocada em caráter de urgência para discutir irregularidades atribuídas à manutenção

Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:04

Bombeiros retiraram vítima dos escombros Crédito: Corpo de Bombeiros da Bahia

Uma perícia identificou 140 problemas nos elevadores do Salvador Prime antes de um dos equipamentos despencar cinco andares e deixar uma mulher ferida, na manhã desta terça-feira (13), em Salvador. Segundo um morador, entre as irregularidades apontadas está um defeito em uma placa responsável pela comunicação entre o botão e o sistema de comando do elevador.

O acidente aconteceu por volta das 10h, na torre 2 do empreendimento, localizado no bairro do Caminho das Árvores. A cabine caiu entre os níveis das garagens 7 e 2m. A mulher que estava no equipamento sofreu ferimentos leves. Às 11h40, o Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima havia sido retirada da cabine e estabilizada pelos agentes.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros 1 de 4

Em seguida, ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade de saúde. Um dia após o acidente, nesta quarta-feira (14), o condomínio teria uma Assembleia Geral Extraordinária marcada em caráter de urgência para discutir a situação dos elevadores.

De acordo com uma nota à qual o CORREIO teve acesso, a reunião previa a apresentação aos condôminos das irregularidades identificadas pela perícia, atribuídas a possíveis falhas na manutenção prestada pela Otis Elevadores. A assembleia também iria discutir e votar a autorização para a rescisão antecipada do contrato de manutenção com a empresa.