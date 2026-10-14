Perícia identificou 140 problemas nos elevadores do Salvador Prime antes de queda

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Wendel de Novais
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:04
Uma perícia identificou 140 problemas nos elevadores do Salvador Prime antes de um dos equipamentos despencar cinco andares e deixar uma mulher ferida, na manhã desta terça-feira (13), em Salvador. Segundo um morador, entre as irregularidades apontadas está um defeito em uma placa responsável pela comunicação entre o botão e o sistema de comando do elevador.
O acidente aconteceu por volta das 10h, na torre 2 do empreendimento, localizado no bairro do Caminho das Árvores. A cabine caiu entre os níveis das garagens 7 e 2m. A mulher que estava no equipamento sofreu ferimentos leves. Às 11h40, o Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima havia sido retirada da cabine e estabilizada pelos agentes.
Bombeiros retiraram vítima dos escombros
Em seguida, ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade de saúde. Um dia após o acidente, nesta quarta-feira (14), o condomínio teria uma Assembleia Geral Extraordinária marcada em caráter de urgência para discutir a situação dos elevadores.
De acordo com uma nota à qual o CORREIO teve acesso, a reunião previa a apresentação aos condôminos das irregularidades identificadas pela perícia, atribuídas a possíveis falhas na manutenção prestada pela Otis Elevadores. A assembleia também iria discutir e votar a autorização para a rescisão antecipada do contrato de manutenção com a empresa.
Após a queda, imagens de uma ambulância e de um veículo do Corpo de Bombeiros circularam nas redes sociais. Até o momento, as circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. O Salvador Prime é composto por três torres. A reportagem tenta contato com a administração do empreendimento e com a Otis Elevadores, empresa responsável pela manutenção dos equipamentos.