Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Periperi ganha novo campo de futebol neste domingo (20)

Prefeitura revitalizou equipamento localizado na Rua Engenheiro Agenor de Freitas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 15:29

Novo campo de futebol de Periperi
Novo campo de futebol de Periperi Crédito: Igor Santos / Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou na manhã deste domingo (20) o campo da Praia de Periperi. A Prefeitura atendeu a um pedido da comunidade e reforçou a infraestrutura de um campo localizado na Rua Engenheiro Agenor de Freitas.

O local é utilizado pelos moradores principalmente aos finais de semana. Aos sábados, são realizadas partidas com os jovens e, aos domingos, o campo é ocupado pelos moradores mais velhos. Durante a semana, a área também é utilizada para a prática de CrossFit.

Após a entrega do campo, o prefeito Bruno Reis foi ao bairro de Novo Horizonte para visitar o Camelódromo da localidade. O gestor municipal esteve acompanhado nas agendas por outras autoridades, vereadores e lideranças dos bairros.

Os serviços foram executados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). A intervenção incluiu a instalação de alambrado com estrutura de eucalipto, construção de uma mureta de proteção e substituição das traves.

“Em 45 dias, a Prefeitura fez este campo de futebol, colocou mureta de proteção, alambrado de eucalipto, iluminação em LED e novas traves e redes. Portanto, agora, sim, é um campo. Antes, não era. Antes, era uma faixa de areia, onde a galera batia o ‘baba’ e a bola caía nos bares e nas casas das pessoas. Agora, todo mundo pode jogar tranquilo”, afirmou Bruno Reis.

O prefeito também destacou outras intervenções realizadas pela administração municipal na região do Subúrbio. “Aqui em Periperi, a Prefeitura já realizou um conjunto de obras que, como vocês sabem, eu poderia passar a manhã inteira falando. Escolas, centro odontológico, Restaurante Popular, distribuição de refeições gratuitas. O Subúrbio nunca recebeu tantos investimentos como está acontecendo em nossa gestão. Quanto mais obras, melhor. O que me interessa é melhorar a vida das pessoas”, declarou.

Leia mais

Imagem - Novos ônibus com ar-condicionado começam a circular em Salvador

Novos ônibus com ar-condicionado começam a circular em Salvador

Imagem - Mostra de teatro nordestino oferece programação gratuita em Salvador

Mostra de teatro nordestino oferece programação gratuita em Salvador

Imagem - Inema alerta para risco de chuva e alagamentos entre Salvador e Sul da Bahia

Inema alerta para risco de chuva e alagamentos entre Salvador e Sul da Bahia

Camelódromo

Após a entrega do campo em Periperi, Bruno Reis visitou o camelódromo do bairro Novo Horizonte. O equipamento foi recentemente entregue aos comerciantes informais da localidade. O espaço foi viabilizado por meio de uma contrapartida assumida por uma construtora para a implantação de um condomínio residencial na região, com as bases da intervenção definidas em acordo com o município.

Pela parceria, a construtora ficou responsável pela execução da infraestrutura do espaço comercial. A Prefeitura, por sua vez, realizou a instalação da cobertura de telha isotérmica, além de intervenções de melhoria na infraestrutura urbana e na pavimentação das ruas do entorno.

O Camelódromo de Novo Horizonte possui 15 boxes destinados a comerciantes de diferentes segmentos, todos moradores da própria comunidade. O equipamento também conta com dois sanitários, oferecendo uma estrutura organizada para a atividade comercial desenvolvida no local.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Aposta de Salvador ganha mais de R$ 32 mil na Mega-Sena; confira resultado

Aposta de Salvador ganha mais de R$ 32 mil na Mega-Sena; confira resultado
Imagem - Jet ski e lancha colidem e deixam dois mortos na Baía de Aratu

Jet ski e lancha colidem e deixam dois mortos na Baía de Aratu
Imagem - Salvador terá chuva nos próximos dias; veja a previsão do tempo para a semana

Salvador terá chuva nos próximos dias; veja a previsão do tempo para a semana