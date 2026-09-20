SALVADOR

Periperi ganha novo campo de futebol neste domingo (20)

Prefeitura revitalizou equipamento localizado na Rua Engenheiro Agenor de Freitas

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 15:29

Novo campo de futebol de Periperi Crédito: Igor Santos / Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou na manhã deste domingo (20) o campo da Praia de Periperi. A Prefeitura atendeu a um pedido da comunidade e reforçou a infraestrutura de um campo localizado na Rua Engenheiro Agenor de Freitas.

O local é utilizado pelos moradores principalmente aos finais de semana. Aos sábados, são realizadas partidas com os jovens e, aos domingos, o campo é ocupado pelos moradores mais velhos. Durante a semana, a área também é utilizada para a prática de CrossFit.

Após a entrega do campo, o prefeito Bruno Reis foi ao bairro de Novo Horizonte para visitar o Camelódromo da localidade. O gestor municipal esteve acompanhado nas agendas por outras autoridades, vereadores e lideranças dos bairros.

Os serviços foram executados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). A intervenção incluiu a instalação de alambrado com estrutura de eucalipto, construção de uma mureta de proteção e substituição das traves.

“Em 45 dias, a Prefeitura fez este campo de futebol, colocou mureta de proteção, alambrado de eucalipto, iluminação em LED e novas traves e redes. Portanto, agora, sim, é um campo. Antes, não era. Antes, era uma faixa de areia, onde a galera batia o ‘baba’ e a bola caía nos bares e nas casas das pessoas. Agora, todo mundo pode jogar tranquilo”, afirmou Bruno Reis.

O prefeito também destacou outras intervenções realizadas pela administração municipal na região do Subúrbio. “Aqui em Periperi, a Prefeitura já realizou um conjunto de obras que, como vocês sabem, eu poderia passar a manhã inteira falando. Escolas, centro odontológico, Restaurante Popular, distribuição de refeições gratuitas. O Subúrbio nunca recebeu tantos investimentos como está acontecendo em nossa gestão. Quanto mais obras, melhor. O que me interessa é melhorar a vida das pessoas”, declarou.

Camelódromo

Após a entrega do campo em Periperi, Bruno Reis visitou o camelódromo do bairro Novo Horizonte. O equipamento foi recentemente entregue aos comerciantes informais da localidade. O espaço foi viabilizado por meio de uma contrapartida assumida por uma construtora para a implantação de um condomínio residencial na região, com as bases da intervenção definidas em acordo com o município.

Pela parceria, a construtora ficou responsável pela execução da infraestrutura do espaço comercial. A Prefeitura, por sua vez, realizou a instalação da cobertura de telha isotérmica, além de intervenções de melhoria na infraestrutura urbana e na pavimentação das ruas do entorno.