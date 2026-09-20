Periperi ganha novo campo de futebol neste domingo (20)

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Millena Marques
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 15:29
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou na manhã deste domingo (20) o campo da Praia de Periperi. A Prefeitura atendeu a um pedido da comunidade e reforçou a infraestrutura de um campo localizado na Rua Engenheiro Agenor de Freitas.
O local é utilizado pelos moradores principalmente aos finais de semana. Aos sábados, são realizadas partidas com os jovens e, aos domingos, o campo é ocupado pelos moradores mais velhos. Durante a semana, a área também é utilizada para a prática de CrossFit.
Após a entrega do campo, o prefeito Bruno Reis foi ao bairro de Novo Horizonte para visitar o Camelódromo da localidade. O gestor municipal esteve acompanhado nas agendas por outras autoridades, vereadores e lideranças dos bairros.
Os serviços foram executados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). A intervenção incluiu a instalação de alambrado com estrutura de eucalipto, construção de uma mureta de proteção e substituição das traves.
“Em 45 dias, a Prefeitura fez este campo de futebol, colocou mureta de proteção, alambrado de eucalipto, iluminação em LED e novas traves e redes. Portanto, agora, sim, é um campo. Antes, não era. Antes, era uma faixa de areia, onde a galera batia o ‘baba’ e a bola caía nos bares e nas casas das pessoas. Agora, todo mundo pode jogar tranquilo”, afirmou Bruno Reis.
O prefeito também destacou outras intervenções realizadas pela administração municipal na região do Subúrbio. “Aqui em Periperi, a Prefeitura já realizou um conjunto de obras que, como vocês sabem, eu poderia passar a manhã inteira falando. Escolas, centro odontológico, Restaurante Popular, distribuição de refeições gratuitas. O Subúrbio nunca recebeu tantos investimentos como está acontecendo em nossa gestão. Quanto mais obras, melhor. O que me interessa é melhorar a vida das pessoas”, declarou.
Camelódromo
Após a entrega do campo em Periperi, Bruno Reis visitou o camelódromo do bairro Novo Horizonte. O equipamento foi recentemente entregue aos comerciantes informais da localidade. O espaço foi viabilizado por meio de uma contrapartida assumida por uma construtora para a implantação de um condomínio residencial na região, com as bases da intervenção definidas em acordo com o município.
Pela parceria, a construtora ficou responsável pela execução da infraestrutura do espaço comercial. A Prefeitura, por sua vez, realizou a instalação da cobertura de telha isotérmica, além de intervenções de melhoria na infraestrutura urbana e na pavimentação das ruas do entorno.
O Camelódromo de Novo Horizonte possui 15 boxes destinados a comerciantes de diferentes segmentos, todos moradores da própria comunidade. O equipamento também conta com dois sanitários, oferecendo uma estrutura organizada para a atividade comercial desenvolvida no local.