Perito reage a tentativa de assalto e suspeito morre; outro fica ferido

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Thais Borges
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:46
Um policial perito reagiu a uma tentativa de assalto na manhã deste domingo (4), segundo informações da assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Durante a ocorrência, um dos suspeitos morreu e outro ficou ferido.
Outro suspeito ainda não havia sido localizado ou identificado.
A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e identificar todos os envolvidos na tentativa de assalto.