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Perito reage a tentativa de assalto e suspeito morre; outro fica ferido

Um terceiro envolvido ainda não foi localizado; caso é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:46

DPT
DPT Crédito: Divulgação

Um policial perito reagiu a uma tentativa de assalto na manhã deste domingo (4), segundo informações da assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Durante a ocorrência, um dos suspeitos morreu e outro ficou ferido.

Outro suspeito ainda não havia sido localizado ou identificado.

A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e identificar todos os envolvidos na tentativa de assalto.

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