SALVADOR

Perito reage a tentativa de assalto e suspeito morre; outro fica ferido

Um terceiro envolvido ainda não foi localizado; caso é investigado pela Polícia Civil

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:46

DPT Crédito: Divulgação

Um policial perito reagiu a uma tentativa de assalto na manhã deste domingo (4), segundo informações da assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Durante a ocorrência, um dos suspeitos morreu e outro ficou ferido.

Outro suspeito ainda não havia sido localizado ou identificado.