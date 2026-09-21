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Perseguição e tiroteio em bairro nobre de Salvador terminam com duas mulheres presas

Mulheres sofreram ferimentos leves durante tentativa de fuga e foram encaminhadas à Central de Flagrantes após atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19:01

Perseguição e tiroteio em bairro nobre de Salvador terminam com duas mulheres presas
Perseguição e tiroteio em bairro nobre de Salvador terminam com duas mulheres presas Crédito: Reprodução/ Google Street View

Duas mulheres foram presas na manhã desta segunda-feira (21), na localidade conhecida como Alto da Sereia, ponto de encontro entre os bairros de Ondina e Rio Vermelho, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, foram encontradas porções de drogas e um aparelho celular.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam rondas em motocicletas quando flagraram três pessoas que estariam “comercializando ilícitos”.

Ao receberem a ordem de parada, os suspeitos teriam atirado contra os policiais e fugido em direção à faixa de praia, segundo a corporação.

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Durante as buscas pelos suspeitos, os policiais visualizaram o momento em que duas mulheres tentaram arremessar bolsas com drogas para evitar o flagrante. As duas foram abordadas na Rua Almirante Barroso.

As mulheres apresentaram escoriações leves, sofridas durante a tentativa de fuga pelas pedras da praia, e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris para atendimento médico. Na sequência, elas foram apresentadas à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis.

Em nota, a PM informou que os militares apreenderam 175 porções de maconha, um celular e uma bateria portátil.

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