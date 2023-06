Pescadores que estavam desaparecidos na Ilha dos Frades são encontrados

Dois pescadores que haviam desaparecido na última segunda-feira (29) nas proximidades de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades foram localizados, de acordo com informações da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA).



A embarcação em que eles estavam apresentou pane mecânica e ficou à deriva no interior da Baía de Todos os Santos. Os tripulantes foram encontrados em boas condições de saúde e o barco foi rebocado por outra embarcação que contribuía nas buscas.