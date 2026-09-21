EDUCAÇÃO

Pesquisas da Ufba transformam experiência de bombeiros em protocolo para atendimento a tentativas de suicídio

Estudos ouviram profissionais da área e deram origem a procedimento operacional e curso de capacitação para ocorrências consideradas de alta complexidade

Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17:12

Fachada da Ufba em Ondina Crédito: Reprodução

Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal da Bahia (Ufba) identificou que apenas 6% dos bombeiros militares entrevistados se consideram plenamente preparados para atender ocorrências envolvendo tentativas de suicídio. O levantamento, realizado com 328 profissionais, resultou na criação de um curso de capacitação específico para esse tipo de atendimento. Outro estudo, também desenvolvido na instituição, deu origem a uma proposta de protocolo para padronizar a atuação dos bombeiros durante as ocorrências.

Os trabalhos foram realizados por Ramon Dieggo Pimentel Valle Baylão Diniz e Jamile Lutiane Ferreira Mattos, bombeiros militares e egressos do Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania da Ufba. As pesquisas partiram de situações enfrentadas pelos próprios profissionais durante o trabalho operacional.

Entre 2022 e 2025, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) contabilizou 1.188 ocorrências relacionadas a tentativas de suicídio. A partir da experiência acumulada pela corporação, os pesquisadores buscaram identificar dificuldades e propor ferramentas que pudessem ser incorporadas à rotina dos atendimentos.

Os resultados serão apresentados no dia 24 de setembro, das 14h às 18h, durante o evento "Setembro Amarelo - Prevenção do suicídio, acolhimento e atuação em situações de crise", no Auditório da Escola de Administração da Ufba, em Salvador.

Protocolo para atuação dos bombeiros

A pesquisa conduzida por Ramon resultou na proposta de um Procedimento Operacional Padrão para Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio (POP-ATTS/CBMBA). O documento estabelece orientações para diferentes etapas da ocorrência, desde a chegada da equipe ao local até o encaminhamento da pessoa atendida para a rede de saúde.

Entre as medidas previstas estão a divisão das funções entre os integrantes da equipe, a organização e a segurança do cenário, estratégias de comunicação e abordagem, atendimento pré-hospitalar e encaminhamento assistido. O protocolo também prevê a atuação integrada com outros órgãos e serviços, como Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e estruturas da Secretaria da Segurança Pública.

A proposta já começou a produzir efeitos dentro da corporação. Ao todo, 80 oficiais do efetivo operacional de Salvador e da Região Metropolitana e oito profissionais da Polícia Rodoviária Federal passaram por capacitação relacionada à metodologia.

Em 2025, o CBMBA também criou uma Comissão Permanente de Análise das Atividades de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio. O grupo é presidido por Ramon e conta ainda com a participação de Jamile e outros bombeiros. Segundo os pesquisadores, as versões da doutrina e do protocolo já foram ajustadas e estão em fase de encaminhamento para publicação.

"Os trabalhos permitiram um estudo sistemático sobre uma questão contemporânea: o entendimento do fenômeno do suicídio e de como o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia pode se preparar e adotar procedimentos para atuar com segurança e possibilitar o salvamento de vidas", afirma Ramon.

Maioria dos bombeiros relata dificuldade

O estudo desenvolvido por Jamile partiu de uma pergunta sobre a preparação dos próprios profissionais para lidar com esse tipo de ocorrência. Dos 328 bombeiros entrevistados, apenas 20 disseram se sentir plenamente preparados para realizar o atendimento, o equivalente a cerca de 6% do grupo.

Mais de 90% dos participantes consideraram as ocorrências envolvendo tentativas de suicídio mais difíceis do que outros tipos de salvamento. Além disso, 97% demonstraram interesse em participar de uma formação específica sobre o tema.

A partir dos resultados, foi criado o Curso de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio (CATTS), com carga horária de 40 horas. A capacitação reúne aulas teóricas, atividades práticas, discussão de casos e simulações, abordando aspectos técnicos e táticos, além de diferentes cenários operacionais.

A primeira aplicação ocorreu no 3º Batalhão de Bombeiros Militar, em Salvador, a partir de agosto de 2025. Participaram oficiais da capital e da Região Metropolitana, além de profissionais convidados da Polícia Rodoviária Federal.

Os dois estudos têm propostas complementares. Enquanto o protocolo estabelece procedimentos para organizar a resposta institucional, o curso busca preparar os profissionais responsáveis pela execução do atendimento.

"Quando acontece o salvamento de uma pessoa em tentativa de suicídio, estamos colaborando com o compromisso institucional, com a segurança pública, a justiça, a cidadania e a dignidade humana, por meio de uma abordagem humanizada. Ao realizarmos o salvamento e articularmos os mais diversos atores nesse cenário, estamos também fazendo prevenção, porque evitamos que essas pessoas cometam o ato ou retornem às tentativas. Vítima atendida, vítima acolhida, vítima encaminhada", afirma Ramon.

Pesquisa aplicada à rotina profissional

A transformação de problemas encontrados no cotidiano profissional em propostas de intervenção é uma das características do Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania da Ufba. Até o fim do quadriênio 2021-2024, o programa havia formado 186 mestres, com profissionais de diferentes instituições ligadas à Segurança Pública e ao Sistema de Justiça.

Para Maria Carolina de Souza Sampaio, coordenadora do PPGSP/UFBA, os trabalhos mostram como a pesquisa acadêmica pode retornar para as instituições em forma de soluções práticas.

"Esses trabalhos mostram o que esperamos de um mestrado profissional: que o conhecimento científico não termine na defesa da dissertação. Ramon e Lutiane pesquisaram um problema que enfrentam na própria atividade profissional e transformaram os resultados em soluções que podem chegar à rotina operacional, qualificando profissionais e contribuindo para a preservação da vida", destaca.

A programação do evento do dia 24 também contará com discussões sobre identificação de situações de risco, acolhimento inicial, atuação profissional em momentos de crise, saúde mental, fatores de proteção e articulação entre as redes de cuidado.