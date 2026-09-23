ARTIGO

Pessoas com deficiência na história da ciência: contribuições que transformaram o conhecimento

Leia texto de Luca Andrade

L Luca Andrade

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:33

Luca Andrade Crédito: Divulgação

As pessoas com deficiência enfrentam diversas barreiras para garantir o acesso à educação, às universidades e aos espaços de pesquisa. Ainda assim, essas pessoas contribuíram (e contribuem, até hoje) para o desenvolvimento científico em muitas áreas: na Matemática, na Física, na Química, na Astronomia, entre outros campos de estudo, contribuindo significativamente para o avanço destas vertentes, promovendo importantes descobertas para a comunidade científica.

Hellen Brooke Taussig foi uma importante cardiologista estadunidense com deficiência auditiva. Ela é a fundadora da Cardiologia Pediátrica, contribuindo significativamente para o avanço de sua área, ao fundamentar um método cirúrgico denominado Shunt de Blalock-Taussig, que consiste em aumentar a circulação sanguínea na região dos pulmões, a partir de um desvio artificial entre a artéria subclávia (ou aorta) e a artéria pulmonar. Essa cirurgia é realizada quando o bebê ainda é recém-nascido, e seu objetivo é melhorar exponencialmente os níveis de oxigenação de crianças com cardiopatia, funcionando como uma “ponte”, a fim de garantir a sobrevivência do indivíduo. Outra contribuição importante de Hellen Brooke Taussig para a História da Ciência foi quando, em 1965, Hellen se tornou a primeira mulher a ser presidente da Associação Americana do Coração (AHA), marco muito importante na superação de barreiras atitudinais e arquitetônicas e na luta contra o machismo e contra o capacitismo, o preconceito contra as pessoas com deficiência.

A brasileira Vanessa Romanelli, pós-doutora em Genética pela Universidade de São Paulo, é uma importante cientista brasileira com atrofia muscular espinhal (AME), e tem notáveis contribuições para a História da Ciência a partir de estudos sobre o Teste do Pezinho, método que possibilita a identificação de condições genéticas, como, por exemplo, a AME. Esses estudos são de suma importância, pois eles possibilitam uma melhor compreensão da população brasileira acerca da AME, bem como possibilita maior notoriedade de cientistas com deficiência, contribuindo para a difusão de seus trabalhos.

Na área da Astrofísica, destaca-se a astrofísica norte-irlandesa Jocelyn Bell Burnell, que, em 1967, detectou a existência de pulsares, que são estrelas formadas por nêutrons extremamente magnetizadas, que emitem feixes de radiação eletromagnética, a partir de seus polos magnéticos. Essa conquista foi importante para a Astrofísica, pois possibilitou a ocorrência de estudos de estados extremos da matéria, bem como consolidar o entendimento acerca do fenômeno do colapso estelar. Ainda na vertente da Física, temos o físico Stephen Hawking, importante cientista com esclerose lateral amiotrófica (ELA), teve contribuições de alta relevância para a Física Teórica, ao propor a teoria da Radiação Hawking, concepção que afirma que os buracos negros emitem partículas geradoras de radiação térmica, fazendo com que elas percam massa e, eventualmente, evaporem.

Embora a presença das pessoas com deficiência na história da Ciência seja uma realidade, na qual podemos constatar avanços significativamente importantes em muitas áreas do conhecimento, muitas contribuições deste grupo são constantemente invisibilizadas socialmente, resultando em um apagamento histórico das pessoas com deficiência no campo científico. Tais fenômenos decorrem da persistência do capacitismo, discriminação que frequentemente associa deficiência à incapacidade, perpetuando a falsa ideia de que pessoas com deficiência são “incapazes” e “improdutivas”. As cientistas e os cientistas listados neste presente artigo salientam a importância de enxergar para além da deficiência, permitindo-nos reconhecer as potencialidades e competências das pessoas com deficiência, demonstrando que a ciência é um espaço para todos.