Pistas do aeroporto de Salvador são liberadas para pousos e decolagens

As pistas do aeroporto de Salvador foram liberadas para pousos e decolagens após seis horas de interdição. A informação foi divulgada pela empresa Vinci Aiport, que administra o terminal. Ao todo, segundo a concessionária, 45 voos foram afetados, sendo 44 cancelados e um atrasado. A empresa informou ainda que está investigando o que causou a falha operacional. "O aeroporto lamenta o transtorno causado e já está investigando as causas da instabilidade ocorrida em seu sistema de balizamento", diz a nota enviada pela empresa.

Segundo a assessoria, "a pista voltou a estar praticável às 23h59". A empresa informou ainda que os passageiros devem entrar em contato diretamente com a companhia aérea responsável pelo seu voo, a fim de obter informações atualizadas. Na manhã desta quarta-feira (7), os voos de partida até as 6h15 foram cancelados.

Já Gol relatou que foi necessário o cancelamento de 19 voos partindo ou chegando de Salvador e que quatro voos foram desviados a outros aeroportos. "Todos os passageiros impactados estão recebendo as tratativas de acordo com as regras do órgão regulador e sendo reacomodados nos próximos voos da Companhia".