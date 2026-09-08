Pituba e outros cinco bairros de Salvador terão corte de energia nesta terça (8); saiba quais

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Esther Morais
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:35
Moradores de seis bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica previstos para esta terça-feira (8). As interrupções no fornecimento atingirão localidades da Pituba, Amaralina, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Santa Teresa e Areia Branca.
Os cortes ocorrerão em horários específicos e podem durar até cinco horas, dependendo do endereço.
20 bairros de Salvador terão cortes de energia nesta semana; saiba quais e quando
Pituba — Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, das 8h às 10h56;
Amaralina — Rua Visconde de Itaborahy, 1157, das 9h às 14h;
Nordeste de Amaralina — diversos endereços, incluindo Rua do Areal, Rua São Policarpo e Rua Miguelito, das 9h às 14h;
Santa Cruz — diversos endereços, incluindo Rua da Independência e Rua 7 de Agosto, das 9h às 14h;
Santa Teresa — Rua Lívia Giffoni, 334, das 9h às 14h;
Areia Branca — Travessa 2 de Julho e Rua Direta do Capelão, das 10h às 13h.