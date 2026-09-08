SEM LUZ

Pituba e outros cinco bairros de Salvador terão corte de energia nesta terça (8); saiba quais

Desligamentos programados ocorrem em horários específicos ao longo do dia

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:35

Equipe da Neoenergia Coelba Crédito: Arisson Marinho

Moradores de seis bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica previstos para esta terça-feira (8). As interrupções no fornecimento atingirão localidades da Pituba, Amaralina, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Santa Teresa e Areia Branca.

Os cortes ocorrerão em horários específicos e podem durar até cinco horas, dependendo do endereço.

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Confira os locais afetados:

Pituba — Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, das 8h às 10h56;

Amaralina — Rua Visconde de Itaborahy, 1157, das 9h às 14h;

Nordeste de Amaralina — diversos endereços, incluindo Rua do Areal, Rua São Policarpo e Rua Miguelito, das 9h às 14h;

Santa Cruz — diversos endereços, incluindo Rua da Independência e Rua 7 de Agosto, das 9h às 14h;

Santa Teresa — Rua Lívia Giffoni, 334, das 9h às 14h;